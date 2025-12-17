Норвегія профінансує новий пакет допомоги для України на суму 3,2 млрд крон (понад €269 млн). Про це повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре 17 грудня на пресконференції в Осло.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Деталі
- Гроші використають для закупівлі озброєння та боєприпасів для винищувачів F-16, а також протиповітряних ракет.
- Норвегія купує це обладнання у США в рамках встановленої програми підтримки України, уточнив норвезький міністр.
- В рамках норвезької програми Нансена Норвегія підтримає Україну ще на 85 млрд крон у 2026 році.
- Стьоре додав, що Норвегія бере активну участь у політичних переговорах і «зараз триває реальна політична та дипломатична робота з метою досягнення мирної угоди».
- «У цій дипломатичній роботі сторони досягли найбільшого прогресу в питанні гарантій безпеки. Україна, США та Європа працювали над планом відновлення та економічного розвитку України. І тут також досягнуто значного прогресу. Найбільш невирішеним питанням залишається територія», – сказав він і додав, що зараз відбуваються «доленосні дні для України», а отже, і для безпеки в Європі на багато років вперед.
Контекст
У грудні Україна отримає $1 млрд військової допомоги в межах PURL – два пакети по $500 млн: один спільно з Німеччиною та Польщею, інший – з Німеччиною та Нідерландами. В обох пакетах бере участь Норвегія, яка стала найбільшим донором ініціативи.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголошував, що Європа має взяти на себе більшу відповідальність у підтримці України.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.