Великобритания выделяет крупнейшую годовую инвестицию в 600 млн фунтов ($755 млн) на усиление противовоздушной обороны Украины. Об этом сказал британский министр обороны Джон Гили на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» 16 декабря, передает «Европейская правда».
Детали
- Только за последние два месяца было совершено 20 000 атак по Украине дронами и ракетами россиян, заявил министр.
- Деньги пойдут на тысячи систем противовоздушной обороны, ракеты и автоматизированные турели для сбивания дронов.
- Поставки осуществляются сейчас и будут продолжаться в 2026 году, уточнил Джон Гили.
- Кроме того, он анонсировал начало производства новых дронов-перехватчиков Octopus в Великобритании. Украина будет получать тысячи единиц ежемесячно.
- «Если Путин решит продолжить эту войну в следующем году, наше сообщение Москве четкое – Контактная группа только станет сильнее, более сплоченной и предоставит еще больше вооружения для украинских бойцов в течение 2026 года», – заявил Гили.
Контекст
Россия превратила удары по энергетической инфраструктуре Украины в системную операцию, направленную не просто на временное повреждение сетей, а на уничтожение жизнеспособности больших территорий страны накануне зимы. Цель атак – лишить регионы тепла и света, подорвать промышленность, спровоцировать массовую эмиграцию и создать политическое давление на Киев, писал осенью The Economist. Задача Украины сейчас – замедлить темп разрушений, наращивать локальные системы защиты, сочетать ПВО с перехватом дронов и обеспечить прозрачное, подотчетное финансирование восстановления.
В этом году Лондон выделил 4,5 млрд фунтов ($5,7 млрд) на военную помощь Украине, что является рекордной суммой, заявлял ранее британский министр по вопросам оборонной готовности и промышленности Люк Поллард.
В октябре Украина получила от Великобритании сотни ракет противовоздушной обороны раньше, чем было запланировано, на несколько месяцев.
