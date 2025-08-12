Частные инвесторы, особенно молодое поколение, активно покупают акции в спадах, поддерживая рынки даже в нестабильные времена. Их уверенность и новые технологии торговли меняют правила игры, делая рынок более устойчивым, чем ожидают профессионалы, пишет WSJ .

Подробности

Весной 2025 года, несмотря на тарифные споры и падение рынков, частные инвесторы массово скупали акции, что помогло индексу S&P 500 восстановиться до рекордных отметок.

По данным JPMorgan, в апреле после кратковременного падения рынка на 5% они купили акции на рекордные суммы. EPFR, которая собирает и анализирует данные о притоке и оттоке средств в фонды, сообщает, что за неделю до 9 апреля в фондовые рынки США поступило $31 млрд.

Эта тенденция не нова. В 2022 году, когда S&P 500 упал на 19% из-за повышения ставок ФРС, инвесторы не покинули рынок, а фонды акций получили $27 млрд. После этого индекс показал лучшие два года за четверть века.

Даже в августе 2025-го, когда плохие данные о занятости всколыхнули рынки, инвесторы быстро вернули стабильность.

Молодые инвесторы, не помнящие краха доткомов или кризиса 2008 года, выросли на бычьем рынке с низкими ставками. Их удачный старт побуждает рисковать и оставаться на рынке. Опрос Charles Schwab показывает, что 80% их клиентов готовы покупать акции во время предстоящей нестабильности.

Контекст

Смена поколений и технологий изменила подход к инвестированию. Торговля стала проще и дешевле благодаря брокерским приложениям с «игровыми» интерфейсами. Доля частных трейдеров в опционной торговле составила 20%, что превышает пик мемной лихорадки 2021 года, по данным JPMorgan. Акции составляют 36% финансовых активов американских домохозяйств – самый высокий показатель из 1950-х.

Такой оптимизм может сдерживать падение переоцененных акций, но эксперты предупреждают, что высокие оценки повышают риск значительного спада. Однако новая психология инвесторов, видящих в падениях возможность для покупок, может оказаться защитой от больших потерь.