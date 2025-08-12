Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Нове покоління інвесторів змінює правила гри на Волл-стріт – WSJ

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Молоді інвестори, які не пам’ятають краху доткомів чи кризи 2008 року, виросли на бичачому ринку з низькими ставками /Getty Images

Молоді інвестори, які не пам’ятають краху доткомів чи кризи 2008 року, виросли на бичачому ринку з низькими ставками Фото Getty Images

Приватні інвестори, особливо молоде покоління, активно купують акції на спадах, підтримуючи ринки навіть у нестабільні часи. Їхня впевненість і нові технології торгівлі змінюють правила гри, роблячи ринок стійкішим, ніж очікують професіонали, пише WSJ.

Бізнес-конференція Forbes Agro: відкрийте для себе нові агроінновації та інвестиційні можливості — купуйте квиток прямо зараз!

До 25.08 діє спеціальна ціна.

Деталі

  • Навесні 2025 року, попри тарифні суперечки та падіння ринків, приватні інвестори масово скуповували акції, що допомогло індексу S&P 500 відновитися до рекордних позначок.
  • За даними JPMorgan, у квітні, після короткочасного падіння ринку на 5%, вони купили акції на рекордні суми. EPFR, яка збирає та аналізує дані про приплив та відтік коштів у фонди, повідомляє, що за тиждень до 9 квітня у фондові ринки США надійшло $31 млрд.
  • Ця тенденція не нова. У 2022 році, коли S&P 500 упав на 19% через підвищення ставок ФРС, інвестори не покинули ринок, а фонди акцій отримали $27 млрд. Після цього індекс показав найкращі два роки за чверть століття. 
  • Навіть у серпні 2025-го, коли погані дані про зайнятість сколихнули ринки, інвестори швидко повернули стабільність.
  • Молоді інвестори, які не пам’ятають краху доткомів чи кризи 2008 року, виросли на бичачому ринку з низькими ставками. Їхній вдалий старт спонукає ризикувати й залишатися на ринку. Опитування Charles Schwab показує, що 80% їхніх клієнтів готові купувати акції під час майбутньої нестабільності.

Контекст

Зміна поколінь та технологій змінила підхід до інвестування. Торгівля стала простішою й дешевшою завдяки брокерським додаткам із «ігровими» інтерфейсами. Частка приватних трейдерів в опціонній торгівлі сягнула 20%, що перевищує пік мемної лихоманки 2021 року, за даними JPMorgan. Акції становлять 36% фінансових активів американських домогосподарств – найвищий показник із 1950-х.

Такий оптимізм може стримувати падіння переоцінених акцій, але експерти попереджають: високі оцінки підвищують ризик значного спаду. Проте нова психологія інвесторів, які бачать у падіннях можливість для покупок, може стати захистом від великих втрат.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні