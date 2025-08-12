Приватні інвестори, особливо молоде покоління, активно купують акції на спадах, підтримуючи ринки навіть у нестабільні часи. Їхня впевненість і нові технології торгівлі змінюють правила гри, роблячи ринок стійкішим, ніж очікують професіонали, пише WSJ .

Деталі

Навесні 2025 року, попри тарифні суперечки та падіння ринків, приватні інвестори масово скуповували акції, що допомогло індексу S&P 500 відновитися до рекордних позначок.

За даними JPMorgan, у квітні, після короткочасного падіння ринку на 5%, вони купили акції на рекордні суми. EPFR, яка збирає та аналізує дані про приплив та відтік коштів у фонди, повідомляє, що за тиждень до 9 квітня у фондові ринки США надійшло $31 млрд.

Ця тенденція не нова. У 2022 році, коли S&P 500 упав на 19% через підвищення ставок ФРС, інвестори не покинули ринок, а фонди акцій отримали $27 млрд. Після цього індекс показав найкращі два роки за чверть століття.

Навіть у серпні 2025-го, коли погані дані про зайнятість сколихнули ринки, інвестори швидко повернули стабільність.

Молоді інвестори, які не пам’ятають краху доткомів чи кризи 2008 року, виросли на бичачому ринку з низькими ставками. Їхній вдалий старт спонукає ризикувати й залишатися на ринку. Опитування Charles Schwab показує, що 80% їхніх клієнтів готові купувати акції під час майбутньої нестабільності.

Контекст

Зміна поколінь та технологій змінила підхід до інвестування. Торгівля стала простішою й дешевшою завдяки брокерським додаткам із «ігровими» інтерфейсами. Частка приватних трейдерів в опціонній торгівлі сягнула 20%, що перевищує пік мемної лихоманки 2021 року, за даними JPMorgan. Акції становлять 36% фінансових активів американських домогосподарств – найвищий показник із 1950-х.

Такий оптимізм може стримувати падіння переоцінених акцій, але експерти попереджають: високі оцінки підвищують ризик значного спаду. Проте нова психологія інвесторів, які бачать у падіннях можливість для покупок, може стати захистом від великих втрат.