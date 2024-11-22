Санкции США против Газпромбанка ограничат платежи за экспорт энергоносителей из РФ. Венгрия и Словакия уже отреагировали

Новые санкции США против российских банков, включая Газпромбанк, могут закрыть единственный способ, которым европейские потребители платят за российские энергоносители, пишут Reuters и Bloomberg 22 ноября. Венгрия и Словакия, имеющие долгосрочные контракты с «Газпромом», назвали новые ограничения «угрозой энергетической безопасности стран Центральной Европы».

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Венгрия рассматривает этот шаг как «атаку на суверенитет», заявил министр иностранных дел Петер Сийярто. Он должен обсудить ситуацию с министрами энергетики Турции, Азербайджана, Болгарии и Сербии на встрече в Стамбуле.

Министерство экономики Словакии изучает возможное влияние санкций и в скором времени будет оценено, сообщил Bloomberg представитель министерства.

РФ найдет способы продолжать принимать платежи от иностранных покупателей своего природного газа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Газпромбанк считает, что санкции не повлияют на его банковские операции.

Ранее США разрешили транзакции, связанные с энергетикой, для нескольких российских финансовых учреждений до 30 апреля 2025 г. с определенными исключениями. Аналитики считают, что Газпромбанк может быть включен в этот список.

Контекст

В марте 2022 года Москва перевела «недружественные страны» на схему конвертации валюты расчета за российские энергоносители в рубли. Покупателям нужно было открыть два счета у Газпромбанка – один в рублях, другой в иностранной валюте.

Согласно базам данных международной торговли Всемирного банка WITS, в 2023 году Венгрия импортировала природный газ из РФ на $3,7 млрд, а Словакия – еще на $2,5 млрд.

21 ноября 2024 года Минфин США включил Газпромбанк и несколько десятков других российских банков в санкционные списки. Эти санкции направлены на ограничение доступа России к международной финансовой системе, чтобы остановить ее военную агрессию против Украины. OFAC также предупредил о санкциях для тех, кто будет работать с российской системой передачи финансовых сообщений (СПФС).

Газпромбанк стал последним крупным российским банком, в отношении которого не были введены санкции. Эти меры усложнят Кремлю финансирование армии, и США продолжат бороться с поддерживающими войну финансовыми каналами, заявил Минфин США.

Санкциям также подверглись дочерние компании Газпромбанка в Люксембурге, Гонконге, Кипре, Швейцарии и ЮАР, а также более 50 российских банков, используемых для импорта технологий. Иностранные банки, поддерживающие корреспондентские отношения с этими учреждениями, могут попасть под санкции.