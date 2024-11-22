Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Санкции США против Газпромбанка ограничат платежи за экспорт энергоносителей из РФ. Венгрия и Словакия уже отреагировали

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes
Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Новые санкции США против российских банков, включая Газпромбанк, могут закрыть единственный способ, которым европейские потребители платят за российские энергоносители, пишут Reuters и Bloomberg 22 ноября. Венгрия и Словакия, имеющие долгосрочные контракты с «Газпромом», назвали новые ограничения «угрозой энергетической безопасности стран Центральной Европы».

Подробности

  • Венгрия рассматривает этот шаг как «атаку на суверенитет», заявил министр иностранных дел Петер Сийярто. Он должен обсудить ситуацию с министрами энергетики Турции, Азербайджана, Болгарии и Сербии на встрече в Стамбуле.
  • Министерство экономики Словакии изучает возможное влияние санкций и в скором времени будет оценено, сообщил Bloomberg представитель министерства.
  • РФ найдет способы продолжать принимать платежи от иностранных покупателей своего природного газа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Газпромбанк считает, что санкции не повлияют на его банковские операции.
  • Ранее США разрешили транзакции, связанные с энергетикой, для нескольких российских финансовых учреждений до 30 апреля 2025 г. с определенными исключениями. Аналитики считают, что Газпромбанк может быть включен в этот список.

Контекст

В марте 2022 года Москва перевела «недружественные страны» на схему конвертации валюты расчета за российские энергоносители в рубли. Покупателям нужно было открыть два счета у Газпромбанка – один в рублях, другой в иностранной валюте.

Согласно базам данных международной торговли Всемирного банка WITS, в 2023 году Венгрия импортировала природный газ из РФ на $3,7 млрд, а Словакия – еще на $2,5 млрд.

21 ноября 2024 года Минфин США включил Газпромбанк и несколько десятков других российских банков в санкционные списки. Эти санкции направлены на ограничение доступа России к международной финансовой системе, чтобы остановить ее военную агрессию против Украины. OFAC также предупредил о санкциях для тех, кто будет работать с российской системой передачи финансовых сообщений (СПФС).

Газпромбанк стал последним крупным российским банком, в отношении которого не были введены санкции. Эти меры усложнят Кремлю финансирование армии, и США продолжат бороться с поддерживающими войну финансовыми каналами, заявил Минфин США.

Санкциям также подверглись дочерние компании Газпромбанка в Люксембурге, Гонконге, Кипре, Швейцарии и ЮАР, а также более 50 российских банков, используемых для импорта технологий. Иностранные банки, поддерживающие корреспондентские отношения с этими учреждениями, могут попасть под санкции.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине