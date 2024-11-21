США ввели санкции против одного из крупнейших банков России Газпромбанка

Россия использует Газпромбанк для закупки военной техники, выплат солдатам и компенсаций семьям погибших в войне с Украиной.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило в санкционные списки Газпромбанк и несколько десятков российских банков и финучреждений, говорится в пресс-релизе ведомства 21 ноября.

Подробности

Санкции направлены на выполнение обязательств стран G7 по ограничению доступа России к международной финансовой системе, чтобы остановить ее военную агрессию против Украины. OFAC также предупредил о рисках применения санкций для тех, кто будет работать с системой передачи финансовых сообщений (СПФС) российского Центробанка, используемой Кремлем для обхода санкций.

Газпромбанк оставался последним из крупнейших российских банков, в отношении которого не были введены санкции, сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен. Эти меры усложнят Кремлю возможности уклоняться от санкций и финансировать свою армию, и США продолжат действовать против всех финансовых каналов, поддерживающих войну России, заявили в министерстве.

Среди санкций, наложенных на Газпромбанк и его шесть иностранных дочерних компаний в Люксембурге, Гонконге, Кипре, Швейцарии и ЮАР, США также ограничили деятельность более 50 малых и средних российских банков, используемых для импорта технологий и оборудования. При поддержке корреспондентских отношений с этими учреждениями иностранные банки рискуют попасть под санкции.

Кроме того, США добавили в санкционный список более 40 российских регистраторов ценных бумаг, а также 11 чиновников Центробанка РФ и топ-менеджеров филиалов ВТБ Банка в Шанхае и Сбербанка в Индии.

Контекст

В 2022 году Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против России, включавший около 2600 визовых ограничений для российских и белорусских чиновников, а также первые санкции против руководства Газпромбанка.

В июне 2022 года экс-глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров отключить российский Газпромбанк от системы SWIFT.

С 27 января 2023 года Газпромбанк прекратил осуществлять трансграничные переводы в долларах США.

Санкции, введенные США в августе этого года, уже несколько месяцев оказывают существенное влияние не только на нефтяные и газовые проекты России, но и на ее финансовый сектор. Под ограничения попали три компании, сотрудничавшие с российскими банками, а также 400 физических и юридических лиц, включая предприятия из Китая и ОАЭ.

Санкции охватили три российские IТ-компании: «Диасофт», «ЦФТ» и «АТОЛ», которые обеспечивали финансовую систему РФ. Минфин США тогда предостерег иностранные финансовые учреждения от рисков, связанных с открытием новых представительств российских банков, отмечая высокие угрозы для финансовых систем этих стран.

Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, уже через несколько месяцев после введения санкций банки в Грузии и Казахстане приостановили переводы через «Золотую Корону», ссылаясь на потребность в дополнительных проверках для соблюдения международных ограничений. Ожидается, что аналогичные действия предпримут и другие иностранные финансовые учреждения.

Пышный подчеркнул, что эти меры стали результатом эффективного сотрудничества между украинскими представителями, в частности, НБУ и санкционной командой США.