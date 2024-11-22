Санкції США проти Газпромбанку обмежать платежі за експорт енергоносіїв із РФ. Угорщина і Словаччина вже відреагували

Нові санкції США проти російських банків, включно з Газпромбанком, можуть закрити єдиний спосіб, яким європейські споживачі платять за російські енергоносії, пишуть Reuters та Bloomberg 22 листопада. Угорщина та Словаччина, які мають довгострокові контракти з «Газпромом», назвали нові обмеження «загрозою енергетичній безпеці країн Центральної Європи».

Деталі

Угорщина розглядає цей крок як «атаку на суверенітет», заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто. Він має «обговорити ситуацію з міністрами енергетики Туреччини, Азербайджану, Болгарії та Сербії» на зустрічі в Стамбулі.

Міністерство економіки Словаччини вивчає можливий вплив санкцій і незабаром матиме оцінку, повідомив Bloomberg представник міністерства.

РФ знайде способи продовжувати приймати платежі від іноземних покупців свого природного газу, повідомив «Інтерфакс» із посиланням на прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова. Газпромбанк вважає, що санкції не вплинуть на його банківські операції.

Раніше США дозволили транзакції, повʼязані з енергетикою, для декількох російських фінансових установ до 30 квітня 2025 року з певними винятками. Аналітики вважають, що Газпромбанк може бути включений до цього списку.

Контекст

У березні 2022 року Москва перевела «недружні країни» на схему конвертації валюти розрахунку за російські енергоносії у рублі. Покупцям потрібно було відкрити два рахунки в Газпромбанку – один у рублях, інший у іноземній валюті.

Згідно з базами даних міжнародної торгівлі Світового банку WITS, в 2023 році Угорщина імпортувала природного газу з РФ на $3,7 млрд, а Словаччина – ще на $2,5 млрд.

21 листопада 2024 року Мінфін США включив Газпромбанк та кілька десятків інших російських банків до санкційних списків. Ці санкції спрямовані на обмеження доступу Росії до міжнародної фінансової системи, щоб зупинити її військову агресію проти України. OFAC також попередило про санкції для тих, хто працюватиме з російською системою передачі фінансових повідомлень (СПФС).

Газпромбанк став останнім великим російським банком, щодо якого не було введено санкцій. Ці заходи ускладнять Кремлю фінансування армії, і США продовжать боротися з фінансовими каналами, що підтримують війну, заявив Мінфін США.

Під санкції також потрапили дочірні компанії Газпромбанку в Люксембурзі, Гонконзі, Кіпрі, Швейцарії та ПАР, а також понад 50 російських банків, що використовуються для імпорту технологій. Іноземні банки, які підтримують кореспондентські відносини з цими установами, можуть потрапити під санкції.