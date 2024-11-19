Shell выходит из Украины. Сеть АЗС нидерландской компании выкупит «Укрнафта». В чем причина и какая стоимость сделки

Одна из самых крупных топливных компаний мира Shell продает украинские активы государственной «Укрнафте». 17 лет присутствия в Украине перечеркнула спорная национализация 49% сети . Сколько стоила сделка, как она усилит «Укрнафту» и что будет с национализированной долей?

«Укрнафта» и Shell утром 19 ноября подписали сделку о приобретении украинской государственной компанией 51% сети АЗС в Украине. Сделку должен согласовать Антимонопольный комитет. Остальная сеть находится в собственности Фонда государственного имущества Украины после национализации в апреле 2024-го.

После закрытия сделки «Укрнафта» закрепится в статусе самой крупной сети Украины – количество ее заправок вырастет на 22%, до 665. У ближайшего конкурента ОККО – 410 АЗС.