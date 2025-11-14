Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддержал расширение «Карпатских минеральных вод» в Украине кредитом в €11 млн. Финансирование пойдет на строительство нового энергоэффективного завода во Львовской области, что почти удвоит производственные мощности компании и создаст рабочие места, в частности для ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР 14 ноября.

Подробности

Завод будет соответствовать высоким стандартам энергоэффективности, а основная производственная линия от немецкого производителя существенно снизит энергопотребление, сократив почти 2477 т выбросов CO₂ ежегодно.

Часть расходов на оборудование будет покрываться грантом FINTECC по программе EU4Climate.

Проект предусматривает создание около 80 рабочих мест, половина из которых будет предназначена для ветеранов и людей с инвалидностью. Группа КМВ запустит программы обучения для ветеранов и будет помогать в создании реабилитационного центра в партнерстве с местными учреждениями.

Контекст

Общая стоимость проекта – €24 млн. Кредит от ЕБРР был одобрен советом директоров банка 5 августа 2025 года. Завод планирует выпускать до 200 млн бутылок в год. В рамках проекта группа КМВ обязана провести гидрогеологическое исследование в течение первых трех лет эксплуатации завода для определения безопасного объема водозабора, а также внедрить автоматический мониторинг уровня грунтовых вод и водозабора на скважинах.

ООО «КМВ» является частью одноименной группы, которая занимает лидирующие позиции на украинском рынке безалкогольных напитков, производя минеральную воду, ароматизированную воду, энергетические напитки и снеки.

По данным YouControl, в первой половине 2025 года ООО «КМВ» увеличило выручку в 2,3 раза – до 277,20 млн грн, а чистую прибыль – в 8,2 раза, до 140,69 млн грн. Бенефициары компании – Сергей Петрович Устенко (83,77%) и Петр Иванович Устенко (16,23%).

Выручка ООО «ТД «КМВ» Сергея Устенко за первое полугодие 2025 года выросла на 18,5% – до 1 млрд 71,47 млн ​​грн, тогда как чистая прибыль сократилась в 2,4 раза – до 61,17 млн ​​грн.

По информации с сайта «Карпатских минеральных вод», компания начала деятельность в 1996 году с разлива минеральной воды ТМ «Карпатська Джерельна». В 2002 году она была реорганизована в завод по производству минеральной воды и безалкогольных напитков. В том же году начат выпуск сладких газированных напитков ТМ «Фруктова Джерельна» и ТМ «Соковинка», а в 2016 году – энергетического напитка ТМ Dragon.