Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Новый завод «Карпатских минеральных вод» почти удвоит годовые производственные мощности компании. €11 млн на строительство дает ЕБРР

Forbes

1 хв читання

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддержал расширение «Карпатских минеральных вод» в Украине кредитом в €11 млн. Финансирование пойдет на строительство нового энергоэффективного завода во Львовской области, что почти удвоит производственные мощности компании и создаст рабочие места, в частности для ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР 14 ноября.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Завод будет соответствовать высоким стандартам энергоэффективности, а основная производственная линия от немецкого производителя существенно снизит энергопотребление, сократив почти 2477 т выбросов CO₂ ежегодно.
  • Часть расходов на оборудование будет покрываться грантом FINTECC по программе EU4Climate.
  • Проект предусматривает создание около 80 рабочих мест, половина из которых будет предназначена для ветеранов и людей с инвалидностью. Группа КМВ запустит программы обучения для ветеранов и будет помогать в создании реабилитационного центра в партнерстве с местными учреждениями.

Контекст

Общая стоимость проекта – €24 млн. Кредит от ЕБРР был одобрен советом директоров банка 5 августа 2025 года. Завод планирует выпускать до 200 млн бутылок в год. В рамках проекта группа КМВ обязана провести гидрогеологическое исследование в течение первых трех лет эксплуатации завода для определения безопасного объема водозабора, а также внедрить автоматический мониторинг уровня грунтовых вод и водозабора на скважинах.

ООО «КМВ» является частью одноименной группы, которая занимает лидирующие позиции на украинском рынке безалкогольных напитков, производя минеральную воду, ароматизированную воду, энергетические напитки и снеки.

По данным YouControl, в первой половине 2025 года ООО «КМВ» увеличило выручку в 2,3 раза – до 277,20 млн грн, а чистую прибыль – в 8,2 раза, до 140,69 млн грн. Бенефициары компании – Сергей Петрович Устенко (83,77%) и Петр Иванович Устенко (16,23%).

Выручка ООО «ТД «КМВ» Сергея Устенко за первое полугодие 2025 года выросла на 18,5% – до 1 млрд 71,47 млн ​​грн, тогда как чистая прибыль сократилась в 2,4 раза – до 61,17 млн ​​грн.

По информации с сайта «Карпатских минеральных вод», компания начала деятельность в 1996 году с разлива минеральной воды ТМ «Карпатська Джерельна». В 2002 году она была реорганизована в завод по производству минеральной воды и безалкогольных напитков. В том же году начат выпуск сладких газированных напитков ТМ «Фруктова Джерельна» и ТМ «Соковинка», а в 2016 году – энергетического напитка ТМ Dragon.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні