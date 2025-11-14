Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримав розширення «Карпатських мінеральних вод» в Україні кредитом на €11 млн. Фінансування піде на будівництво нового енергоефективного заводу у Львівській області, що майже подвоїть виробничі потужності компанії та створить робочі місця, зокрема для ветеранів. Про це повідомила пресслужба ЄБРР 14 листопада.
Деталі
- Завод відповідатиме найвищим стандартам енергоефективності, а основна виробнича лінія від німецького виробника значно знизить енергоспоживання, скоротивши майже 2477 т викидів CO₂ щорічно.
- Частина витрат на обладнання покриватиметься грантом FINTECC за програмою EU4Climate.
- Проєкт передбачає створення майже 80 робочих місць, половина з яких буде призначена для ветеранів та людей з інвалідністю. Група КМВ запустить програми навчання для ветеранів і допомагатиме у створенні реабілітаційного центру у партнерстві з місцевими установами.
Контекст
Загальна вартість проєкту – €24 млн. Кредит від ЄБРР було схвалено радою директорів банку 5 серпня 2025 року. Завод планує випускати до 200 млн пляшок на рік. У рамках проєкту група КМВ зобов’язана провести гідрогеологічне дослідження протягом перших трьох років експлуатації заводу для визначення безпечного обсягу водозабору, а також впровадити автоматичний моніторинг рівня ґрунтових вод і водозабору на свердловинах.
ТОВ «КМВ» є частиною однойменної групи, що займає провідні позиції на українському ринку безалкогольних напоїв, виробляючи мінеральну воду, ароматизовану воду, енергетичні напої та снеки.
За даними YouControl, у першій половині 2025 року ТОВ «КМВ» збільшило виторг в 2,3 раза – до 277,20 млн грн, а чистий прибуток – у 8,2 раза, до 140,69 млн грн. Бенефіціарами компанії є Сергій Петрович Устенко (83,77%) та Петро Іванович Устенко (16,23%).
Виторг ТОВ «ТД «КМВ» Сергія Устенка за перше півріччя 2025 року зріс на 18,5% – до 1 млрд 71,47 млн грн, тоді як чистий прибуток скоротився в 2,4 раза – до 61,17 млн грн.
Згідно з сайтом «Карпатських мінеральних вод», компанія розпочала діяльність у 1996 році з розливу мінеральної води ТМ «Карпатська Джерельна». У 2002 році вона була реорганізована в завод із виробництва мінеральної води та безалкогольних напоїв. Того ж року розпочато випуск солодких газованих напоїв ТМ «Фруктова Джерельна» і ТМ «Соковинка», а в 2016 році – енергетичного напою ТМ Dragon.
