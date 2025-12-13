Одеса залишається без світла, тепла і води через масовану російську атаку в ніч на 13 грудня. Місцева влада не дає жодних прогнозів стосовно відновлення – у місті розгорнули 428 пунктів незламності. За інформацією ДТЕК Одеські електромережі, станом на зараз знайдено технічне рішення, аби заживити 40 000 абонентів.

Деталі

Комунальники ліквідували всі наслідки атаки Росії на Одесу, зараз вся надія на роботу енергетиків, зазначив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Поки триває обстеження, результати будуть трохи пізніше, тоді ми будемо розуміти, коли ми будемо з теплом, коли ми будемо зі світлом і з водою», – зазначив Лисак.

За інформацією ДТЕК Одеські електромережі, станом на зараз знайдено технічне рішення, аби заживити 40 000 абонентів, повідомив голова МВА.

За даними місцевої влади, в Одесі працюють 428 пунктів незламності – вони функціонуватимуть цілодобово.

У місті працюють 16 бюветів на генераторах, 16 пунктів роздачі води, і до вечора планується розгорнути ще 32 таких пункти.

Контекст

Росія в ніч на 13 грудня атакувала критичну інфраструктуру Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Через удари постраждали щонайменше семеро людей.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що нічна атака стала однією з наймасованіших за весь час повномасштабного вторгнення. За його словами, в області поранено двох людей, загиблих немає.

Через атаку без електропостачання залишилися всі тягові підстанції Одеси. У місті призупинено рух трамваїв і тролейбусів. Також у більшій частині Одеси відсутні тепло- та водопостачання.

Миколаївська область також зазнала ударів. За словами голови обласної адміністрації Віталія Кіма, без електрики залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів; постраждала критична інфраструктура та електротранспорт Миколаєва.

Росія цієї ночі запустила по Україні понад 450 ударних дронів і 30 ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський. По всій країні пошкоджено понад десяток цивільних обʼєктів, без світла, крім Одеси та Миколаєва, залишилися люди в Кіровоградській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.