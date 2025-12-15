На вихідних енергетики відновили електропостачання для понад 184 000 споживачів та обʼєктів критичної інфраструктури в Одесі та області. Без світла в регіоні залишається понад 430 000 абонентів. Про це розповіла на брифінгу заступниця міністра енергетики України Ольга Юхимчук, повідомили в Міненерго 15 грудня.

Деталі

«Ворог цілеспрямовано бив по об’єктах розподілу й передачі електроенергії, зокрема по підстанціях НЕК «Укренерго». Тимчасово без електропостачання залишалися споживачі Одещини, Миколаївщини та Херсонщини», – заявила заступниця, коментуючи атаку 13 грудня.

За останню добу повернули електроенергію для 85 000 родин на Одещині, а з моменту масованої атаки в ніч на суботу – майже для 185 000, уточнили в ДТЕК. Відновили електропостачання і для майже всіх обʼєктів критичної інфраструктури регіону.

У Миколаївській області, що також постраждала від атаки, електропостачання вже повернуто для понад 345 000 споживачів, сказала Юхимчук.

Загалом по країні, окрім південних регіонів, ситуація з електроенергією поступово покращується, повідомили в Міненерго.

Контекст

У ніч проти 13 грудня Росія масовано атакувала дронами енергетичну, транспортну, промислову й цивільну інфраструктуру Одеської області. Місцева влада не дає жодних прогнозів щодо відновлення – у місті розгорнули 428 пунктів незламності. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що ця атака стала однією з наймасованіших за весь час повномасштабного вторгнення. За його словами, в області поранені двоє людей, загиблих немає.