Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредила: компании в развитых странах не возобновили инвестиции до уровней, предшествующих финансовому кризису и пандемии. Если частный сектор не активизирует капитальные вложения, мировая экономика не сможет поддерживать устойчивое развитие, пишет FT .

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По данным ОЭСР, чистые инвестиции среди стран-членов организации снизились с 2,5% ВВП до финансового кризиса 2008 года до 1,6% ВВП на сегодняшний день.

Пандемия COVID-19 нанесла дополнительный удар. В среднем инвестиции в странах ОЭСР сейчас на 20% ниже уровней, которые могли бы быть сохранены без кризиса 2008 года, и на 6,7% ниже довоенного тренда.

Среди 34 развитых стран только Израиль и Португалия превысили докризисные инвестиционные тренды. После пандемии рост инвестиций продемонстрировали только шесть стран – Канада, Италия, Австралия, Япония, Чили и Норвегия.

Влияние оказывают многие факторы, но ключевой сдерживающей причиной называют «вездесущую» политическую непредсказуемость. По словам главного экономиста ОЭСР Альвара Перейры, который вскоре возглавит Центробанк Португалии, волны кризисов – с 2008 года до пандемии и торговой войны Трампа – не дают бизнесу планировать капитальные расходы. В частности, запутанная таможенная политика США вынуждает корпорации откладывать крупные инвестпроекты.

Аналитики организации подсчитали, что рост политической неопределенности только на одно стандартное отклонение снижает темпы инвестиций бизнеса на 1 п.п. в год. Компании становятся более осторожными по отношению к проектам, рассчитанным на годы, если не понимают перспектив спроса, регулирования или торгового режима.

Хотя цифровые и интеллектуальные инвестиции растут, их недостаточно чтобы компенсировать слабость вложений в физические активы и рост амортизации.

Несмотря на ожидаемый рост глобальной экономики на 3% в 2025 году, согласно обновленному прогнозу МВФ, это все еще ниже прошлогоднего уровня в 3,3% и допандемического среднего показателя в 3,7%. Если бизнес не активизирует инвестиции, темпы роста и дальше будут замедляться, отмечают в ОЭСР.

Исследование также показало, что компании не используют удешевление капитала после финансового кризиса для реализации выгодных инвестпроектов. В то же время бизнес увеличивает выплаты акционерам, что снижает инвестиционную активность.

Наиболее показателен пример водной отрасли Великобритании: с момента приватизации компании выплатили более 83 млрд фунтов стерлингов дивидендов – треть от капиталовложений в инфраструктуру. Подобный тренд наблюдается и в других секторах, в частности в нефтяном: BP вынуждена сокращать затраты на развитие под давлением акционеров.

Контекст

ОЭСР в июне уже второй раз за год ухудшила прогноз глобального экономического роста. Ожидается, что в 2025 году рост мировой экономики замедлится до 2,9% по сравнению с 3,1%, прогнозируемым в марте, тогда как в 2024-м этот показатель составлял 3,3%. Основными причинами эксперты называют торговые ограничения и рост неопределенности в экономической политике.

Ужесточение протекционизма может еще больше ухудшить перспективы роста, подпитывая инфляцию, нарушая цепи поставок и дестабилизируя финансовые рынки, отметила организация в последнем отчете Economic Outlook.