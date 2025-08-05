Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередила: компанії у розвинених країнах не відновили інвестиції до рівнів, що передували фінансовій кризі та пандемії. Якщо приватний сектор не активізує капітальні вкладення, світова економіка не зможе підтримувати сталий розвиток, пише FT .

Деталі

За даними ОЕСР, чисті інвестиції серед країн-членів організації знизилися з 2,5% ВВП до фінансової кризи 2008 року до 1,6% ВВП на сьогодні.

Пандемія COVID-19 завдала додаткового удару. У середньому інвестиції у країнах ОЕСР зараз на 20% нижчі від рівнів, які могли би бути збережені без кризи 2008 року, і на 6,7% нижчі за довоєнний тренд.

Серед 34 розвинених країн лише Ізраїль та Португалія перевищили докризові інвестиційні тренди. Після пандемії зростання інвестицій продемонстрували тільки шість країн – Канада, Італія, Австралія, Японія, Чилі та Норвегія.

Вплив мають багато факторів, але ключовим стримувальним чинником називають «всюдисущу» політичну непередбачуваність. За словами головного економіста ОЕСР Альвару Перейри, який невдовзі очолить Центробанк Португалії, хвилі криз – від 2008 року до пандемії та торговельної війни Трампа – не дають бізнесу планувати капітальні витрати. Зокрема, заплутана митна політика США змушує корпорації відкладати великі інвестпроєкти.

Аналітики організації підрахували, що зростання політичної невизначеності лише на одне стандартне відхилення знижує темпи інвестицій бізнесу на 1 п.п. на рік. Компанії стають обережнішими щодо проєктів, розрахованих на роки, якщо не розуміють перспектив попиту, регулювання чи торговельного режиму.

Хоча цифрові та інтелектуальні інвестиції зростають, їх недостатньо, аби компенсувати слабкість вкладень у фізичні активи та зростання амортизації.

Попри очікуване зростання глобальної економіки на 3% у 2025 році, згідно з оновленим прогнозом МВФ, це все ще нижче за торішній рівень у 3,3% і за допандемічний середній показник у 3,7%. Якщо бізнес не активізує інвестиції, темпи зростання й надалі будуть уповільнюватися, наголошують в ОЕСР.

Дослідження також виявило, що компанії не використовують здешевлення капіталу після фінансової кризи для реалізації вигідних інвестпроєктів. Натомість бізнес збільшує виплати акціонерам, що знижує інвестиційну активність.

Найбільш показовим є приклад водної галузі Великої Британії: з моменту приватизації компанії виплатили понад 83 млрд фунтів стерлінгів дивідендів – третину від капіталовкладень в інфраструктуру. Подібний тренд спостерігається і в інших секторах, зокрема у нафтовому: BP змушена скорочувати витрати на розвиток під тиском акціонерів.

Контекст

ОЕСР у червні вже вдруге за рік погіршила прогноз глобального економічного зростання. Очікується, що в 2025 році зростання світової економіки сповільниться до 2,9% порівняно з 3,1%, прогнозованим у березні, тоді як у 2024-му цей показник становив 3,3%. Основними причинами експерти називають торговельні обмеження та зростання невизначеності в економічній політиці.

Посилення протекціонізму може ще більше погіршити перспективи зростання, підживлюючи інфляцію, порушуючи ланцюги поставок і дестабілізуючи фінансові ринки, зазначила організація в останньому звіті Economic Outlook.