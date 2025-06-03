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ОЭСР уже второй раз за год ухудшила прогноз глобального экономического роста. Ожидается, что в 2025 году рост мировой экономики замедлится до 2,9% по сравнению с 3,1%, прогнозируемыми в марте, тогда как в 2024-м этот показатель составил 3,3%. Основными причинами эксперты называют торговые ограничения и рост неопределенности в экономической политике.

Ужесточение протекционизма может еще больше ухудшить перспективы роста, подпитывая инфляцию, нарушая цепи поставок и дестабилизируя финансовые рынки, отметила организация в последнем отчете Economic Outlook.

«Дальнейшее повышение торговых барьеров или длительная неопределенность в политике еще больше снизят перспективы роста и, вероятно, усилят инфляцию в странах, вводящих пошлины», – заявил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн, представляя отчет.

По его словам, если США повысят двусторонние пошлины на 10% для всех стран по сравнению с пошлинами середины мая, глобальная экономика сократится примерно на 0,3% через два года. Корманн подчеркнул, что ключевым приоритетом является конструктивный диалог для разрешения текущих торговых напряжений.

ОЭСР прогнозирует рост экономики США лишь на 1,6% в 2025 году и 1,5% в 2026-м, предполагая, что пошлины по состоянию на середину мая останутся неизменными. Это значительно ниже предыдущих прогнозов – 2,2% в 2025 году и 1,6% в 2026-м.

Новые пошлины могут стимулировать производство в США, но более высокие цены на импорт снизят покупательную способность потребителей, а экономическая неопределенность будет сдерживать инвестиции компаний, предупреждает ОЭСР.

Дополнительные доходы от таможенных пошлин лишь частично компенсируют потери от продления действия Закона о снижении налогов 2017 года, новых налоговых льгот и более слабого экономического роста.

Ожидается, что бюджетный дефицит США вырастет до 8% от экономического выпуска к 2026 году, что является одним из самых больших показателей для развитых экономик в мирное время.

Из-за роста инфляционного давления Федеральная резервная система, вероятно, оставит ставки по-прежнему в этом году, а к концу 2026-го снизит ставку федеральных фондов до 3,25-3,5%.

В Китае влияние повышения пошлин США будет частично компенсироваться государственными субсидиями на программы обмена потребительских товаров, таких как телефоны и бытовая техника, а также увеличением социальных выплат.

ОЭСР прогнозирует рост экономики Китая на 4,7% в 2025 году и 4,3% в 2026-м, что почти не отличается от предыдущих оценок (4,8% в 2025 году и 4,4% в 2026-м).

Прогноз для еврозоны остался неизменным: рост в 2025 году составит 1,0%, а в 2026-м – 1,2%, что поддерживается устойчивыми рынками труда, снижением процентных ставок и увеличением государственных расходов в Германии.

Контекст

В апреле президент США Дональд Трамп объявил о введении 10%-ных пошлин на товары из большинства стран, за исключением тех, кто уже под санкциями, таких как Россия, КНДР, Куба и Беларусь. Для Украины также установлена ​​пошлина в 10%.

9 апреля Дональд Трамп упразднил пошлины для всех стран, кроме Китая, где ставки выросли до 145%, тогда как для других стран осталась базовая ставка 10%. В ответ 10 апреля ЕС отсрочил введение собственных пошлин на американские товары на 90 дней, хотя первоначально их планировали ввести с 15 апреля.

В середине апреля Трамп пригрозил повысить пошлины на китайские товары до 245%. Китай в ответ увеличил тарифы на американскую продукцию с 84% до 125%. С 14 мая США и Китай договорились временно снизить взаимные пошлины на 90 дней.

23 мая Трамп предложил ввести 50%-ные пошлины на товары из ЕС с 1 июня, обвинив Евросоюз в нежелании идти на компромисс в переговорах. В то же время президент уточнил, что пошлины не будут касаться товаров, произведенных или собранных в США. 26 мая он отложил введение этих пошлин до 9 июля.

Всемирная торговая организация (ВТО) в отчете от 16 апреля предупредила, что торговая неопределенность и новые пошлины привели к «резкому ухудшению» перспектив мировой торговли. ВТО прогнозирует снижение объемов торговли товарами на 0,2% в 2025 году, в то время как ранее ожидался рост.

Международный валютный фонд (МВФ) сократил прогноз глобального экономического роста на 2025 год с 3,3% до 2,8%, ссылаясь на риски, связанные с торговой политикой США.

В мае 2025-го агентство Moody's снизило кредитный рейтинг США с Aaa до Aa1 из-за роста государственного долга и дефицита бюджета. Это стало первым понижением рейтинга США с 1917 года.