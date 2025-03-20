Мировой долг по государственным и корпоративным облигациям в 2024 году превысил $100 трлн

В 2024 году правительства и компании привлекли на рынках $25 трлн, что на $10 трлн превышает доковидный уровень и в три раза больше, чем в 2007 году. Как следствие, общий объем мирового долга по суверенным и корпоративным облигациям превысил $100 трлн. Об этом говорится в ежегодном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованном 20 марта.