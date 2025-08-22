Платформа OnlyFans выплатила своему владельцу, украинско-американскому предпринимателю Леониду Радвинскому, рекордные дивиденды в размере $701 млн накануне потенциальной продажи компании за несколько миллиардов долларов. Об этом пишет Financial Times 22 августа.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Отмечается, что Радвинский ведет переговоры о продаже контрольного пакета акций OnlyFans консорциуму во главе с инвестиционной компанией The Forest Road Company из Лос-Анджелеса. Соглашение может оценить бизнес в $7 млрд. Британские миллиардеры Дэвид и Саймон Рубены также обсуждали возможность инвестирования в консорциум вместе с другими инвестиционными компаниями.
- Финансовый успех OnlyFans подчеркивает прибыльность бизнес-модели, соединяющей онлайн-создателей, в частности звезд порноиндустрии, непосредственно с их аудиторией, пишет FT.
- В 2024 году количество аккаунтов создателей выросло на 13%, до 4,6 млн, поскольку все больше людей стремились зарабатывать через платформу. Количество аккаунтов фанатов увеличилось почти на четверть, достигнув 377,5 млн по всему миру. Крупнейший рынок компании – США, но штаб-квартира остается в Великобритании, где уплачиваются налоги.
- Согласно финансовой отчетности, представленной британской компанией Fenix International, владеющей OnlyFans, в 2024 году платформа получила от подписчиков $7,2 млрд, что на $600 млн больше, чем в предыдущем году. Создателям было выплачено $5,8 млрд, что на $500 млн больше, чем в 2023 году.
- Создатели получают 80% всех платежей фанатов.
- В 2024 году Радвинскому выплатили $497 млн дивидендов по сравнению с $472 млн годом ранее, а по завершении финансового года – еще $204 млн несколькими траншами. По состоянию на 30 ноября 2024 года на счетах компании оставалось $808 млн наличными.
Контекст
OnlyFans была основана в 2016 году британским предпринимателем Тимом Стокли и его отцом Гаем, но в 2018 году компанию приобрел Леонид Радвинский, ранее владевший сайтами для взрослых. За финансовый год, завершившийся 30 ноября 2024 года, OnlyFans сообщила о значительном росте и доходности благодаря увеличению количества пользователей и более высоким заработкам создателей. Доходы выросли до $1,4 млрд по сравнению с $1,3 млрд в 2023 году, а прибыль до налогообложения составила $684 млн против $658 млн годом ранее. В компании работает только 46 человек.
Генеральный директор Кейли Блэр отметила, что платформа расширилась на новые направления, демонстрируя свой потенциал в разных жанрах. OnlyFans также инвестирует в инструменты доверия и безопасности посредством усиления регуляций относительно контента для взрослых в Великобритании и Европе. Платформа остается исключительно для лиц старше 18 лет, используя сканирование лиц и другие инструменты для проверки пользователей. Кроме того, OnlyFans разработала платформу OFTV для потокового видео по заказу с контентом в сферах фитнеса, кулинарии, комедии, музыки и реалити-шоу, не связанным со взрослыми темами.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.