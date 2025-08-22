Подробности

Отмечается, что Радвинский ведет переговоры о продаже контрольного пакета акций OnlyFans консорциуму во главе с инвестиционной компанией The Forest Road Company из Лос-Анджелеса. Соглашение может оценить бизнес в $7 млрд. Британские миллиардеры Дэвид и Саймон Рубены также обсуждали возможность инвестирования в консорциум вместе с другими инвестиционными компаниями.

Финансовый успех OnlyFans подчеркивает прибыльность бизнес-модели, соединяющей онлайн-создателей, в частности звезд порноиндустрии, непосредственно с их аудиторией, пишет FT.

В 2024 году количество аккаунтов создателей выросло на 13%, до 4,6 млн, поскольку все больше людей стремились зарабатывать через платформу. Количество аккаунтов фанатов увеличилось почти на четверть, достигнув 377,5 млн по всему миру. Крупнейший рынок компании – США, но штаб-квартира остается в Великобритании, где уплачиваются налоги.

Согласно финансовой отчетности, представленной британской компанией Fenix ​​International, владеющей OnlyFans, в 2024 году платформа получила от подписчиков $7,2 млрд, что на $600 млн больше, чем в предыдущем году. Создателям было выплачено $5,8 млрд, что на $500 млн больше, чем в 2023 году.

Создатели получают 80% всех платежей фанатов.

В 2024 году Радвинскому выплатили $497 млн ​​дивидендов по сравнению с $472 млн годом ранее, а по завершении финансового года – еще $204 млн несколькими траншами. По состоянию на 30 ноября 2024 года на счетах компании оставалось $808 млн наличными.

Контекст

OnlyFans была основана в 2016 году британским предпринимателем Тимом Стокли и его отцом Гаем, но в 2018 году компанию приобрел Леонид Радвинский, ранее владевший сайтами для взрослых. За финансовый год, завершившийся 30 ноября 2024 года, OnlyFans сообщила о значительном росте и доходности благодаря увеличению количества пользователей и более высоким заработкам создателей. Доходы выросли до $1,4 млрд по сравнению с $1,3 млрд в 2023 году, а прибыль до налогообложения составила $684 млн против $658 млн годом ранее. В компании работает только 46 человек.

Генеральный директор Кейли Блэр отметила, что платформа расширилась на новые направления, демонстрируя свой потенциал в разных жанрах. OnlyFans также инвестирует в инструменты доверия и безопасности посредством усиления регуляций относительно контента для взрослых в Великобритании и Европе. Платформа остается исключительно для лиц старше 18 лет, используя сканирование лиц и другие инструменты для проверки пользователей. Кроме того, OnlyFans разработала платформу OFTV для потокового видео по заказу с контентом в сферах фитнеса, кулинарии, комедии, музыки и реалити-шоу, не связанным со взрослыми темами.