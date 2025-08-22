Деталі

Зазначається, що Радвінський веде переговори про продаж контрольного пакету акцій OnlyFans консорціуму на чолі з інвестиційною фірмою The Forest Road Company з Лос-Анджелеса. Угода може оцінити бізнес у $7 млрд. Британські мільярдери Девід і Саймон Рубени також обговорювали можливість інвестування в консорціум разом з іншими інвестиційними компаніями.

Фінансовий успіх OnlyFans підкреслює прибутковість бізнес-моделі, яка з’єднує онлайн-творців, зокрема зірок порноіндустрії, безпосередньо з їхньою аудиторією, пише FT.

У 2024 році кількість акаунтів творців зросла на 13%, до 4,6 млн, оскільки все більше людей прагнули заробляти через платформу. Кількість акаунтів фанатів збільшилася майже на чверть, досягнувши 377,5 млн в усьому світі. Найбільший ринок компанії – США, але штаб-квартира залишається у Великій Британії, де сплачуються податки.

Згідно з фінансовою звітністю, поданою британською компанією Fenix International, яка володіє OnlyFans, у 2024 році платформа отримала від підписників $7,2 млрд, що на $600 млн більше, ніж у попередньому році. Творцям було виплачено $5,8 млрд, що на $500 млн більше, ніж у 2023-му.

Творці отримують 80% від усіх платежів фанатів.

У 2024 році Радвінському виплатили $497 млн дивідендів, порівняно з $472 млн роком раніше, а після завершення фінансового року – ще $204 млн кількома траншами. Станом на 30 листопада 2024-го на рахунках компанії залишалося $808 млн готівкою.

Контекст

OnlyFans була заснована у 2016 році британським підприємцем Тімом Стоклі та його батьком Гаєм, але у 2018 році компанію придбав Леонід Радвінський, який раніше володів сайтами для дорослих. За фінансовий рік, що завершився 30 листопада 2024-го, OnlyFans повідомила про значне зростання та прибутковість завдяки збільшенню кількості користувачів і вищим заробіткам творців. Доходи зросли до $1,4 млрд порівняно з $1,3 млрд у 2023 році, а прибуток до оподаткування склав $684 млн проти $658 млн роком раніше. У компанії працює лише 46 осіб.

Генеральна директорка Кейлі Блер зазначила, що платформа розширилася на нові напрями, демонструючи свій потенціал у різних жанрах. OnlyFans також інвестує в інструменти довіри та безпеки через посилення регуляцій щодо контенту для дорослих у Великій Британії та Європі. Платформа залишається виключно для осіб старше 18 років, використовуючи сканування обличчя та інші інструменти для перевірки користувачів. Крім того, OnlyFans розробила платформу OFTV для потокового відео на замовлення з контентом у сферах фітнесу, кулінарії, комедії, музики та реаліті-шоу, не пов’язаним із дорослими темами.