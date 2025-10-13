Forbes Digital підписка
Правительство сократило «отопительный период» на месяц. Что это значит (дополнено)

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Правительство установило сроки отопительного периода с 1 ноября по 31 марта вместо предыдущих сроков с 15 октября по 15 апреля. Соответствующее постановление от 8 октября №1267 опубликовано на правительственном портале. Этот документ не имеет отношения к фактическому запуску отопления в домах, пояснило Минэнерго.

  • Речь идет о постановлении Кабмина от 8 октября 2025 года №1267 «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 19 июля 2022 года №812 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования газа бюджетным учреждениям».
  • ГК «Нафтогаз Трейдинг» и ГК «Нафтогаз Украины» обязаны рассчитывать фиксированные объемы природного газа для поставки производителям тепла с учетом того, что отопительный период продлится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года, свидетельствует постановление правительства.
  • В прошлые годы такое определение не влияло на фактическое начало отопительного сезона. Решение о начале или окончании отопительного сезона принимается властями на местах в зависимости от среднесуточной температуры воздуха.
  • Дополнено. Постановление правительства о возложении специальных обязанностей (ВСО) на рынке газа, где указана дата 1 ноября 2025 года, не имеет отношения к фактическому запуску отопления в домах, пояснило Минэнерго.
  • Условия ВСО предусматривают продолжение фиксации цен на природный газ для населения после 31 октября 2025 года по 31 марта 2026 года. Они условно названы «отопительный период» – это чисто техническая терминология для правильного определения условий и периодов снабжения природным газом, говорится в сообщении министерства.

Контекст

Отопительный сезон в Украине постепенно начинается, преимущественно в социальных учреждениях – школах, больницах, детсадах. Точная дата для жилого сектора зависит от погодных условий: по постановлению Кабмина тепло подают, когда среднесуточная температура держится на уровне +8°C или ниже в течение трех дней подряд.

Представители власти акцентируют внимание на готовности системы, но предупреждают о вызовах из-за войны, в том числе обстрелах энергетической инфраструктуры.

