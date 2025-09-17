Украина накопила газовые запасы, которые покрывают 80–90% потребностей на зимний период, но для прохождения четвертого отопительного сезона после начала российского вторжения стране нужно дополнительно $1 млрд на топливо. Об этом 17 сентября пишет Reuters со ссылкой на представителей отрасли и аналитиков.

Подробности

В течение двух лет Россия атакует энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы ослабить ее военный потенциал и ухудшить морально-психологическое состояние гражданских. Это значительно сократило производство газа и электроэнергии, а удары продолжаются почти каждый день.

По данным Юрия Бойко из «Укрэнерго», в хранилищах 11 млрд куб. м газа – более 80% от цели правительства в 13,2 млрд куб. м. ExPro оценивает запасы в 12 млрд куб. м (90%). Украине нужно еще 1–2 млрд куб. м газа из собственной добычи или импорта из Европы, что обойдется в $500–1000 млн, по расчетам Reuters.

Последующие атаки могут заставить пересмотреть цели. Прошлой зимой отключения электричества продолжались до 18 часов в сутки. «Повреждение газовой инфраструктуры заставит искать дорогостоящие ресурсы», – говорит Бойко.

В прошлом сезоне запасы в 12,8 млрд куб. м оказались недостаточными из-за российских атак, что поставило Украину на грань газового блэкаута, отметил Сергей Макогон, экс-руководитель газотранспортной системы. Он оценивает потребность в импорте в 1–1,5 млрд куб. м за $900 млн.

По словам Александра Харченко из Центра энергетических исследований, атаки сократили добычу на 0,5 млрд куб. м прошлой зимой, а нужный запас – 14 млрд куб. м. До войны Украина добывала 55 млн куб. м газа в день (до 20 млрд куб. м в год), а текущие данные засекречены.

Основной импорт газа идет из Венгрии, растут поставки из Польши. Интерконнекторы позволяют импортировать более 60 млн куб. м в день, что покрывает потребности в критических ситуациях. Польша планирует увеличить пропускную способность до 4 млрд куб. м в год до 2026 года.

Украина также планирует импорт СПГ из США через Германию, Грецию, Литву и Польшу. Импорт безопаснее накопления из-за атак на хранилища, отметил Андрей Коболев, экс-глава «Нафтогаза». Украина имеет самые крупные в Европе хранилища на 30 млрд куб. м, но если в прошлом году там хранили 3 млрд куб. м западные компании, то в этом году – ни одного из-за усиления атак.

Контекст

Украина планирует накопить 13,2 млрд куб. м газа в подземных хранилищах к отопительному сезону 2025–2026 годов для обеспечения энергетической безопасности в условиях войны. Из них 4,5 млрд куб. м планируется импортировать, а остальное получить из собственной добычи. По словам министра Алексея Кулебы, в августе в хранилища закачано 11 млрд куб. м газа, что составляет 80% от целевого объема.

Для закупок газа в первом квартале 2025 года «Нафтогаз» привлек €430 млн от ЕБРР и правительства Норвегии, что позволило импортировать 1 млрд куб. м газа. Компания также ведет переговоры о привлечении €1 млрд для импорта дополнительных 2 млрд куб. м газа.