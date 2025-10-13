Уряд встановив терміни опалювального періоду з 1 листопада по 31 березня замість попередніх термінів з 15 жовтня по 15 квітня. Відповідна постанова від 8 жовтня №1267 опублікована на урядовому порталі.

Деталі

Йдеться про постанову Кабміну від 8 жовтня 2025 року №1267 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 19 липня 2022 року №812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам».

ГК «Нафтогаз Трейдинг» та ГК «Нафтогаз Трейдинг» зобовʼязані розраховувати фіксовані обсяги природного газу для постачання виробникам тепла з урахуванням того, що опалювальний період триватиме з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року, свідчить постанова уряду.

У минулі роки таке визначення не впливало на фактичний початок опалювального сезону. Рішення про початок чи закінчення опалювального сезону ухвалюється владою на місцях, залежно від середньодобової температури повітря.

Контекст

Опалювальний сезон в Україні поступово розпочинається, переважно в соціальних закладах – школи, лікарні, дитсадки. Точна дата для житлового сектору залежить від погодних умов: за постановою Кабміну, тепло подають, коли середньодобова температура тримається на рівні +8°C або нижче протягом трьох днів поспіль.

Представники влади акцентують на готовності системи, але попереджають про виклики через війну, зокрема, обстріли енергетичної інфраструктури.