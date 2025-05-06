OpenAI покупает ИИ-сервис для кодирования Windsurf за $3 млрд – Bloomberg

OpenAI покупает инструмент для кодирования с поддержкой искусственного интеллекта Windsurf, ранее известный как Codeium, примерно за $3 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Подробности
- Ожидается, что это станет самым большим приобретением компании, создавшей ChatGPT.
- Покупка может позволить OpenAI выйти на рынок ИИ-ассистентов для кодирования, где уже работают конкуренты ChatGPT, такие как Anthropic, Microsoft и Anysphere, разрабатываемые Cursor.
- Windsurf вела переговоры с инвесторами, в том числе Kleiner Perkins и General Catalyst, для привлечения средств при оценке в $3 млрд. В прошлом году компанию оценивали в $1,25 млрд.
Контекст
Конкуренты OpenAI, такие как Anthropic и Github, принадлежащие Microsoft, также предлагают ИИ-инструменты для программистов. Инвесторы активно поддерживают новые стартапы в этой сфере, в частности Anysphere, который создал Cursor.
Недавно OpenAI завершила финансирование на $40 млрд под руководством SoftBank Group Corp., оценивающей компанию в $300 млрд. В понедельник OpenAI объявила, что отказывается от планов реструктуризации в традиционный коммерческий бизнес после общественного сопротивления.
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