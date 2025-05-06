OpenAI купує ШІ-сервіс для кодування Windsurf за $3 млрд – Bloomberg

OpenAI купує інструмент для кодування з підтримкою штучного інтелекту Windsurf, раніше відомий як Codeium, приблизно за $3 млрд. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі

Очікується, що це стане найбільшим придбанням компанії, що створила ChatGPT.

Придбання може дозволити OpenAI вийти на ринок ШІ-асистентів для кодування, де вже працюють конкуренти ChatGPT, такі як Anthropic, Microsoft та Anysphere, що розробляє Cursor.

Windsurf вела перемовини з інвесторами, зокрема Kleiner Perkins і General Catalyst, для залучення коштів при оцінці в $3 млрд. Торік компанію оцінювали в $1,25 млрд.

Контекст

Конкуренти OpenAI, такі як Anthropic і Github, що належить Microsoft, також пропонують ШІ-інструменти для програмістів. Інвестори активно підтримують нові стартапи в цій сфері, зокрема Anysphere, що створив Cursor.

Нещодавно OpenAI завершила фінансування на $40 млрд під керівництвом SoftBank Group Corp., що оцінює компанію в $300 млрд. У понеділок OpenAI оголосила, що відмовляється від планів реструктуризації в більш традиційний комерційний бізнес після громадського спротиву.