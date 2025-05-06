OpenAI відмовляється від планів перетворення на комерційний бізнес

OpenAI відмовляється від планів перетворитись на комерційну компанію, залишивши розробника ChatGPT під контролем некомерційної ради, пише Financial Times . Рішення було ухвалено після кампанії тиску з боку Ілона Маска.

Ключові факти

OpenAI заявила, що змінить статус своєї комерційної дочірньої компанії. Це означатиме, що інвестори компанії, у тому числі Microsoft, та співробітники володітимуть звичайними акціями, а не правом на частку прибутку, при цьому некомерційна організація збереже остаточний контроль.

Некомерційна організація також отримає велику частку у комерційному підрозділі, який стане суспільно-корисною компанією — структурою, яка фокусується не лише на прибутку, а й на суспільному благу.

Маск, який залишив OpenAI у 2018 році, намагався перешкодити її перетворенню на комерційний бізнес. Він подав позов до Каліфорнії, стверджуючи, що OpenAI та Сем Альтман порушили умови його контракту та займалися шахрайством, перетворюючи компанію на комерційну.

Маск також лобіював проведення OpenAI публічного аукціону з продажу активів некомерційної організації та подав заявку на суму 97,4 млрд. доларів, щоб отримати контроль над групою.

«Це нічого не змінює», — заявив Марк Тоберофф, головний адвокат Маска в поточному судовому розгляді, після оголошення OpenAI. Він додав, що ця заява «не вирішує основних проблем: благодійні активи були і будуть передані на користь приватних осіб, включаючи Альтмана, його інвесторів та Microsoft».

Альтман заявив, що рішення залишити некомерційну організацію під контролем не було вмотивовано зовнішнім тиском.

OpenAI також має провести складні переговори з генеральними прокурорами Делавера, де зареєстрована некомерційна організація, та Каліфорнії, де розташована її штаб-квартира, а також з інвесторами, включаючи Microsoft.

Генеральні прокурори запитали OpenAI запевнення в тому, що організація збереже відданість своїм благодійним цілям в рамках будь-якого перетворення і що активи, що перебувають у володінні некомерційної організації, будуть справедливо оцінені при реструктуризації.

Контекст

OpenAI запустила свою комерційну дочірню компанію у 2019 році, що відчинило двері для зовнішніх інвесторів, які бажають підтримати компанію в обмін на частку прибутку. Після того, як запуск ChatGPT у 2022 році започаткував гонку з розробки нових інструментів ШІ, компанія прагнула залучити десятки мільярдів доларів, щоб залишатися конкурентоспроможною з такими конкурентами, як Google, Anthropic та xAI Маска.

Попередня структура не дозволяла інвесторам купувати частки в акціонерному капіталі комерційного підрозділу, чого зазвичай вимагають спонсори технологічних компаній.

Останні два раунди фінансування OpenAI – інвестиції у розмірі $6,6 млрд у жовтні та раунд у розмірі $40 млрд, за участю SoftBank цього року – обидва містили положення, що передбачають перехід компанії на більш традиційну структуру.

У разі успішної конвертації OpenAI інвестори в обох раундах отримають частку в корпорації суспільного блага пропорційно до вкладених ними коштів.

Компанія опинилася в центрі битви за своє майбутнє, в якій Альтман зіштовхнувся із Маском, а також з колишніми співробітниками та вченими у галузі штучного інтелекту.

OpenAI стверджувала, що їй потрібна спрощена корпоративна структура, щоб розблокувати більше інвестицій. Але критики заявили, що якщо некомерційна рада групи не збереже контроль, вона не виконає своєї основної місії: гарантувати, що ШІ принесе користь людству.