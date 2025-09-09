OpenAI столкнулась с риском провалить планы по превращению в коммерческую организацию из-за усиленного политического и юридического давления в Калифорнии, пишет WSJ . Генеральные прокуроры Калифорнии и Делавэра проверяют, соответствует ли реструктуризация нормам законодательства о благотворительных трастах, поскольку компания формально контролируется неприбыльной структурой.

Подробности

Если прокуроры установят нарушения, они могут подать иск против OpenAI и заставить компанию выплатить компенсацию в рамках урегулирования дела. Поэтому топ-менеджеры стартапа даже обсуждали возможность переезда из Калифорнии в качестве крайнего варианта, хотя официально компания уверяет, что таких планов у нее нет.

Провал реструктуризации может стать критическим для OpenAI, уже привлекшей почти $19 млрд финансирования под условие получения акций в новой корпоративной структуре. Если инвесторы не получат обещанных долей, они могут отозвать средства, что поставит под угрозу амбициозные планы компании по строительству дата-центров, разработке собственных чипов и сохранению лидерства в сфере ИИ, отметила WSJ.

Ситуация усугубляется тем, что в адрес OpenAI растет общественная критика после сообщений о случаях самоубийств людей, которые имели длительное взаимодействие с ChatGPT. В письме к компании прокуроры Калифорнии и Делавэра подчеркнули, что OpenAI обязана ставить миссию безопасного развития ИИ выше коммерческих интересов.

Контекст

OpenAI была создана в 2015 году как неприбыльная организация, но в 2019-м она ввела «гибридную» модель с дочерней компанией с ограниченной прибылью, что позволило привлечь десятки миллиардов долларов от Microsoft и венчурных фондов.

В 2024 году она объявила о намерении превратить эту структуру в независимую корпорацию, что вызвало сопротивление со стороны общественных организаций, юристов и конкурентов, включая Meta и Илона Маска.

Реструктуризация OpenAI может затянуться до следующего года, говорят источники FT. Для завершения реструктуризации, которая откроет путь к выходу на биржу, компании необходимо согласовать новые условия партнерства со своим крупнейшим инвестором – Microsoft Corp. Их действующий коммерческий контракт рассчитан до 2030 года.

Однако стороны пока не могут прийти к консенсусу по ключевым вопросам, и переговоры между ними могут не завершиться до конца года, говорят источники.

В случае пропуска этого срока японская SoftBank вправе не инвестировать обещанные $10 млрд в OpenAI, а планы привлечения дополнительного капитала разработчиком ChatGPT также окажутся под угрозой.