Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

OpenAI грозит срыв реструктуризации из-за давления властей Калифорнии – WSJ

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

OpenAI столкнулась с риском провалить планы по превращению в коммерческую организацию из-за усиленного политического и юридического давления в Калифорнии, пишет WSJ. Генеральные прокуроры Калифорнии и Делавэра проверяют, соответствует ли реструктуризация нормам законодательства о благотворительных трастах, поскольку компания формально контролируется неприбыльной структурой.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Если прокуроры установят нарушения, они могут подать иск против OpenAI и заставить компанию выплатить компенсацию в рамках урегулирования дела. Поэтому топ-менеджеры стартапа даже обсуждали возможность переезда из Калифорнии в качестве крайнего варианта, хотя официально компания уверяет, что таких планов у нее нет.
  • Провал реструктуризации может стать критическим для OpenAI, уже привлекшей почти $19 млрд финансирования под условие получения акций в новой корпоративной структуре. Если инвесторы не получат обещанных долей, они могут отозвать средства, что поставит под угрозу амбициозные планы компании по строительству дата-центров, разработке собственных чипов и сохранению лидерства в сфере ИИ, отметила WSJ.
  • Ситуация усугубляется тем, что в адрес OpenAI растет общественная критика после сообщений о случаях самоубийств людей, которые имели длительное взаимодействие с ChatGPT. В письме к компании прокуроры Калифорнии и Делавэра подчеркнули, что OpenAI обязана ставить миссию безопасного развития ИИ выше коммерческих интересов.

Контекст

OpenAI была создана в 2015 году как неприбыльная организация, но в 2019-м она ввела «гибридную» модель с дочерней компанией с ограниченной прибылью, что позволило привлечь десятки миллиардов долларов от Microsoft и венчурных фондов.

В 2024 году она объявила о намерении превратить эту структуру в независимую корпорацию, что вызвало сопротивление со стороны общественных организаций, юристов и конкурентов, включая Meta и Илона Маска.

Реструктуризация OpenAI может затянуться до следующего года, говорят источники FT. Для завершения реструктуризации, которая откроет путь к выходу на биржу, компании необходимо согласовать новые условия партнерства со своим крупнейшим инвестором – Microsoft Corp. Их действующий коммерческий контракт рассчитан до 2030 года.

Однако стороны пока не могут прийти к консенсусу по ключевым вопросам, и переговоры между ними могут не завершиться до конца года, говорят источники.

В случае пропуска этого срока японская SoftBank вправе не инвестировать обещанные $10 млрд в OpenAI, а планы привлечения дополнительного капитала разработчиком ChatGPT также окажутся под угрозой.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні