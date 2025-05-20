Ілон Маск продовжить судитися з OpenAI попри зміну стратегії компанії

Американський мільярдер, голова Tesla та SpaceX Ілон Маск не відмовиться від судового позову проти OpenAI – розробника ШІ-моделі ChatGPT, навіть попри те, що компанія частково переглянула свої плани реструктуризації в комерційний бізнес. Про це він сказав під час виступу на Qatar Economic Forum у Досі 20 травня, пише Bloomberg .

Деталі

Плани OpenAI, за його словами, не переконують. «Це лише те, що вони сказали медіа», – прокоментував Маск оновлену стратегію компанії.

Раніше OpenAI повідомила, що планує перетворити свій комерційний підрозділ на корпорацію із суспільною місією (public benefit corporation). Утім, загальний контроль над бізнесом, як стверджують в компанії, залишиться за некомерційною організацією.

Контекст

OpenAI запустила свою комерційну дочірню компанію у 2019 році, що відчинило двері для зовнішніх інвесторів, які бажають підтримати компанію в обмін на частку прибутку. Після того, як запуск ChatGPT у 2022 році започаткував гонку з розробки нових інструментів ШІ, компанія прагнула залучити десятки мільярдів доларів, щоб залишатися конкурентоспроможною з такими конкурентами, як Google, Anthropic та xAI Ілона Маска.

Компанія опинилася в центрі битви за своє майбутнє, в якій CEO Сем Альтман зіштовхнувся із співзасновником Ілоном Маском, а також з колишніми співробітниками та вченими у галузі ШІ.

Маск, який залишив OpenAI у 2018 році, намагався перешкодити її перетворенню на комерційний бізнес. Він подав позов до Каліфорнії, стверджуючи, що OpenAI та Альтман порушили умови його контракту та займалися шахрайством, перетворюючи компанію на комерційну.

Мільярдер також лобіював проведення OpenAI публічного аукціону з продажу активів некомерційної організації та подав заявку на суму $97,4 млрд, щоб отримати контроль над групою. Але OpenAI відкинула цю пропозицію.