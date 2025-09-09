OpenAI стикнулася з ризиком провалити плани із перетворення на комерційну організацію через посилений політичний та юридичний тиск у Каліфорнії, пише WSJ . Генеральні прокурори Каліфорнії та Делавера перевіряють, чи відповідає реструктуризація нормам законодавства про благодійні трасти, оскільки компанія формально контролюється неприбутковою структурою.

Деталі

Якщо прокурори встановлять порушення, вони можуть подати позов проти OpenAI та змусити компанію виплатити компенсацію в рамках врегулювання справи. Через це топменеджери стартапу навіть обговорювали можливість переїзду з Каліфорнії як крайній варіант, хоча офіційно компанія запевняє, що таких планів немає.

Провал реструктуризації може стати критичним для OpenAI, яка вже залучила майже $19 млрд фінансування під умову отримання акцій у новій корпоративній структурі. Якщо інвестори не отримають обіцяних часток, вони можуть відкликати кошти, що поставить під загрозу амбітні плани компанії з будівництва дата-центрів, розробки власних чипів та збереження лідерства у сфері ШІ, зазначила WSJ.

Ситуація ускладнюється тим, що на адресу OpenAI зростає суспільна критика після повідомлень про випадки самогубств людей, які мали тривалу взаємодію з ChatGPT. У листі до компанії прокурори Каліфорнії та Делавера наголосили, що OpenAI зобов’язана ставити місію безпечного розвитку ШІ вище за комерційні інтереси.

Контекст

OpenAI було створено у 2015 році як неприбуткову організацію, але у 2019-му вона запровадила «гібридну» модель із дочірньою компанією з обмеженим прибутком, що дозволило залучити десятки мільярдів доларів від Microsoft і венчурних фондів.

У 2024 році вона оголосила про намір перетворити цю структуру на незалежну корпорацію, що викликало спротив з боку громадських організацій, юристів та конкурентів, включно з Meta та Ілоном Маском.

Реструктуризація OpenAI може затягнутися до наступного року, кажуть джерела FT. Для завершення реструктуризації, що відкриє шлях до виходу на біржу, компанії необхідно узгодити нові умови партнерства зі своїм найбільшим інвестором – Microsoft Corp. Їхній чинний комерційний контракт розрахований до 2030 року.

Однак сторони наразі не можуть дійти консенсусу з ключових питань, і переговори між ними можуть не завершитися до кінця року, кажуть джерела.

У разі пропуску цього терміну японська SoftBank матиме право не інвестувати обіцяні $10 млрд в OpenAI, а плани залучення додаткового капіталу розробником ChatGPT також опиняться під загрозою.