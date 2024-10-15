Оператор токийского метрополитена привлек $2,3 млрд во время самого крупного IPO в Японии за шесть лет

Оператор токийского метрополитена Tokyo Metro привлек 348,6 млрд иен, или около $2,3 млрд, во время самого крупного за шесть лет IPO на японском рынке, пишет Bloomberg . Подписка на IPO была превышена более чем в 15 раз, отметило Reuters .

Подробности

Tokyo Metro установило цену IPO за верхним пределом ценового диапазона – 1200 иен за акцию (около $8).

232,4 млн акций продано японским инвесторам, 58,1 млн – зарубежным. Спрос на участие в IPO значительно превысил предложение, и большая часть была за пределом ценового диапазона.

Подписка на IPO была превышена более чем в 15 раз – многих инвесторов заинтересовало известное имя и привлекательная дивидендная прибыльность компании, отметило Reuters.

Торги на акциях компании на Токийской фондовой бирже начнутся 23 октября.

Контекст

IPO Tokyo Metro стало самым крупным в Японии с момента выхода на биржу инвесткомпании SoftBank. В 2018 году эта компания привлекла $21 млрд.

В общей сложности с начала 2024 года IPO в Японии компании привлекли $1,6 млрд без учета Tokyo Metro, отметил Bloomberg. Вместе с этим IPO общая сумма привлеченных средств достигла $3,9 млрд. За весь 2023 год этот показатель равнялся $4,4 млрд.

Tokyo Metro – один из самых крупных операторов метрополитена Японии. Компания ежедневно обслуживает около 6,5 млн пассажиров, охватывая 195 км линий.

Различные деловые интересы Tokyo Metro включают такие варианты, как недвижимость, вносящие вклад в его широкие потоки доходов. За прошлый финансовый год (закончился в марте 2024 года) компания получила $312 млн чистой прибыли.