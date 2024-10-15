Оператор токійського метрополітену залучив $2,3 млрд під час найбільшого IPO в Японії за шість років

Оператор токійського метрополітену Tokyo Metro залучив 348,6 млрд єн, або близько $2,3 млрд, під час найбільшого за шість років IPO на японському ринку, пише Bloomberg . Підписка на IPO була перевищена у понад 15 разів, зазначило Reuters .

Деталі

Tokyo Metro встановило ціну IPO за верхньою межею цінового діапазону – 1200 єн за акцію (близько $8).

232,4 млн акцій продано японським інвесторам, 58,1 млн – закордонним. Попит на участь в IPO значно перевищив пропозицію, і більша частина була за верхньою межею цінового діапазону.

Підписка на IPO була перевищена більш ніж у 15 разів – багатьох інвесторів зацікавило відоме імʼя та приваблива дивідендна прибутковість компанії, зазначило Reuters.

Торги акціями компанії на Токійській фондовій біржі розпочнуться 23 жовтня.

Контекст

IPO Tokyo Metro стало найбільшим у Японії з моменту виходу на біржу інвесткомпанії SoftBank. У 2018 році ця компанія залучила $21 млрд.

Загалом із початку 2024 року IPO в Японії компанії залучили $1,6 млрд без урахування Tokyo Metro, зазначив Bloomberg. Разом із цим IPO загальна сума залучених коштів досягла $3,9 млрд. За весь 2023 рік цей показник дорівнював $4,4 млрд.

Tokyo Metro – один із найбільших операторів метрополітену Японії. Компанія щодня обслуговує близько 6,5 млн пасажирів, охоплюючи 195 км ліній.

Різні ділові інтереси Tokyo Metro включають такі варіанти, як нерухомість, які роблять внесок у його широкі потоки доходів. За минулий фінансовий рік (закінчився у березні 2024 року) компанія отримала $312 млн чистого прибутку.