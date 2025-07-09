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Ощадбанк получил лицензию на международные грузовые перевозки

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Укртрансбезопасность выдала государственному Ощадбанку лицензию на международные перевозки грузовыми автомобилями. Это позволит обеспечить безопасность и оперативность международных перевозок валютных ценностей, говорится в сообщении банка.

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Подробности

  • После закрытия авиасообщения Ощадбанк перевозит валютные ценности из-за границы и за пределы Украины специализированным автомобильным транспортом.
  • Получение лицензии является важным условием для легального и безопасного выполнения таких перевозок по территории ЕС, объяснили в банке. Чтобы получить лицензию, банк выполнил все требования украинского и европейского законодательства.

Контекст

Лицензия дает Ощадбанку возможность продолжать выполнять функции системного банка государства – обеспечить безопасность и оперативность международных перевозок валютных ценностей, в частности, в сотрудничестве с НБУ и другими финансовыми учреждениями, отмечается в сообщении.

Ощадбанк по итогам 2024 года получил 7,9 млрд грн чистой прибыли и занял второе место среди государственных банков.

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