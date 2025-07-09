Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Ощадбанк отримав ліцензію на міжнародні вантажні перевезення

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Укртрансбезпека надала державному Ощадбанку ліцензію на міжнародні перевезення вантажними автомобілями. Це дасть змогу гарантувати безпеку та оперативність міжнародних перевезень валютних цінностей, йдеться у повідомленні банку.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Деталі

  • Після закриття авіасполучення Ощадбанк перевозить валютні цінності з-за кордону та за межі України спеціалізованим автомобільним транспортом. 
  • Отримання ліцензії – важлива умова для легального і безпечного виконання таких перевезень по території ЄС, пояснили в банку. Щоб отримати ліцензію, банк виконав усі вимоги українського та європейського законодавства.

Контекст

Ліцензія дає Ощадбанку можливість продовжувати виконувати функції системного банку держави – гарантувати безпеку й оперативність міжнародних перевезень валютних цінностей, зокрема у співпраці з НБУ та іншими фінансовими установами, зазначається у повідомленні.

Ощадбанк за підсумками 2024 року отримав 7,9 млрд грн чистого прибутку і посів друге місце серед державних банків.

Хто став лідером за розміром кредитного портфеля та де українці звикли зберігати кошти? Forbes зібрав ключові зміни у банківському секторі за минулий рік у шести графіках.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні