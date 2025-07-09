Укртрансбезпека надала державному Ощадбанку ліцензію на міжнародні перевезення вантажними автомобілями. Це дасть змогу гарантувати безпеку та оперативність міжнародних перевезень валютних цінностей, йдеться у повідомленні банку.

Деталі

Після закриття авіасполучення Ощадбанк перевозить валютні цінності з-за кордону та за межі України спеціалізованим автомобільним транспортом.

Отримання ліцензії – важлива умова для легального і безпечного виконання таких перевезень по території ЄС, пояснили в банку. Щоб отримати ліцензію, банк виконав усі вимоги українського та європейського законодавства.

Контекст

Ліцензія дає Ощадбанку можливість продовжувати виконувати функції системного банку держави – гарантувати безпеку й оперативність міжнародних перевезень валютних цінностей, зокрема у співпраці з НБУ та іншими фінансовими установами, зазначається у повідомленні.

Ощадбанк за підсумками 2024 року отримав 7,9 млрд грн чистого прибутку і посів друге місце серед державних банків.

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