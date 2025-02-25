Сколько банков заработали в прошлом году? Кто уплатил больше налогов? Кому доверяют средства украинцы? Forbes проанализировал статистику ПриватБанка, Ощадбанка, mono и других крупнейших банков за 2024 год

По итогам 2024 года банковский сектор страны установил новый рекорд – 103,7 млрд грн чистой прибыли, или 187,4 млрд грн до налогообложения, говорится в обновленных данных НБУ, опубликованных 20 февраля.

Традиционно больше прибыли банкам приносят процентные доходы, прежде всего – от операций с ценными бумагами. Лидерство сохраняют государственные банки, а в частном секторе – «дочки» иностранных банков.