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Кто заработал большеПриватБанк, Ощад или mono? Forbes собрал показатели банков за год работы. Шесть графиков

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

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Сколько банков заработали в прошлом году? Кто уплатил больше налогов? Кому доверяют средства украинцы? Forbes проанализировал статистику ПриватБанка, Ощадбанка, mono и других крупнейших банков за 2024 год

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По итогам 2024 года банковский сектор страны установил новый рекорд – 103,7 млрд грн чистой прибыли, или 187,4 млрд грн до налогообложения, говорится в обновленных данных НБУ, опубликованных 20 февраля.

Традиционно больше прибыли банкам приносят процентные доходы, прежде всего – от операций с ценными бумагами. Лидерство сохраняют государственные банки, а в частном секторе – «дочки» иностранных банков.

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