Ощадбанк объявил в июне о запуске маркетплейса Samo. В нем клиент может выбрать товары от партнерских бизнесов, а затем забрать в удобном магазине или заведении. Сможет ли программа конкурировать с Glovo и monobank

В семье приложений Ощадбанка пополнение. К классическому онлайн-банкингу и «Мой ЖК» для жителей ОСМД добавили Samo – сервис онлайн-заказов с самовывозом. Его задача – дать возможность клиентам собирать корзину в приложении и забирать товары «по дороге домой» без очередей.

«Пользователь выбирает город, далее – магазин или заведение, добавляет заказ в корзину, оплачивает онлайн и затем забирает», – говорит Антон Тютюн, заместитель главы правления Ощадбанка, ответственный за розничный бизнес.