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«Выглядит как фальстарт». Ощадбанк запустил приложение Samo с самовывозом товаров для малого и среднего бизнеса. Кому оно будет полезным?

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

3 хв читання

застосунок Samo від Ощадбанку /коллаж Анастасия Решетник

В Ощадбанке решили двигаться в сторону платформы, сочетающей банкинг и маркетплейс. Фото коллаж Анастасия Решетник

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Ощадбанк объявил в июне о запуске маркетплейса Samo. В нем клиент может выбрать товары от партнерских бизнесов, а затем забрать в удобном магазине или заведении. Сможет ли программа конкурировать с Glovo и monobank

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В семье приложений Ощадбанка пополнение. К классическому онлайн-банкингу и «Мой ЖК» для жителей ОСМД добавили Samo – сервис онлайн-заказов с самовывозом. Его задача – дать возможность клиентам собирать корзину в приложении и забирать товары «по дороге домой» без очередей.

«Пользователь выбирает город, далее – магазин или заведение, добавляет заказ в корзину, оплачивает онлайн и затем забирает», – говорит Антон Тютюн, заместитель главы правления Ощадбанка, ответственный за розничный бизнес.

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