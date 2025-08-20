Государственный Ощадбанк 19 августа провел электронный аукцион по финансовому лизингу отеля Ramada и бизнес-центра «Европа», расположенных на Столичном шоссе в Киеве. Об этом говорится на сайте OpenMarket госпредприятия «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины.

Ключевые факты

Ощадбанк провел аукцион за право заключить с ним договор финансового лизинга гостиницы Ramada и бизнес-центра «Европа», расположенных на Столичном шоссе, 103 в Киеве.

Победитель предложил самый высокий первый лизинговый платеж – 201 млн грн, в 20 раз больше стартовой цены – 10 млн грн (без учета НДС).

Данные о победителе не раскрыты на сайте «СЕТАМ». Он должен оплатить Ощадбанку первый платеж до 3 сентября 2025 года, говорится в протоколе торгов.

В торгах было пять участников. Еще три подавали заявки на участие, но не уплатили гарантийный взнос, поэтому их заявки были отклонены. Торги продолжались с 9:00 утра и завершились в полночь.

По условиям аукциона победитель получит право заключить с Ощадбанком договор финансового лизинга на 120 месяцев, то есть 10 лет. После полного расчета по договору финансового лизинга победитель получит право собственности на недвижимость – гостиницу и бизнес центр общей площадью более 39 500 кв. м. Лот также включает двухуровневую парковку площадью 17 500 кв. м.

Со 24-го месяца (т.е. со второго года) со дня заключения договора финансового лизинга победитель должен ежемесячно возмещать часть стоимости объекта, которая составит от 1 млн грн до 13 млн грн в месяц. Общая стоимость недвижимости – 797,7 млн грн.

На сумму фактического остатка задолженности по возмещению стоимости недвижимости начисляются 8,59% годовых – вознаграждение лизингодателю, которое платит победитель торгов.

Контекст

Ощадбанк получил недвижимость на Столичном шоссе в 2017 году. Тогда в рамках финансовой реструктуризации компании «Нитеко» Антимонопольный комитет Украины разрешил банку взять под контроль активы двух компаний – «Нитеко» и «Строительные технологии». Их контролировал российский бизнесмен с литовским гражданством Дмитрий Буряк, пишет NV.

Впервые Ощадбанк выставил активы на продажу в 2017 году. Тогда он пытался продать право требования по кредитным договорам, где залогами были ТРЦ «Атмосфера» и гостиница Ramada Encore Kyiv, за 1,9 млрд грн. Аукцион не прошел.

Четыре раза недвижимость выставлялась на торги на площадке OpenMarket ГП «Сетам» в 2024 году. Год назад условия были иные.

Стартовая цена в марте 2024-го, когда выставляли на продажу лот, состоявший из недвижимости (гостиница, офисный центр, ТРЦ, земельные участки) и права требования по кредиту, была 1,7 млрд грн. Торги не состоялись из-за неуплаты участниками гарантийного взноса.

Торги в декабре 2024 года уже на право финансового лизинга гостиницы, офисного центра, ТРЦ и других объектов, стоимость которых оценивались в 1 млрд грн, не состоялись из-за отсутствия участников.