Державний Ощадбанк 19 серпня провів електронний аукціон з фінансового лізингу готелю Ramada і бізнес-центру «Європа», що на Столичному шосе у Києві. Про це йдеться на сайті OpenMarket держпідприємства «СЕТАМ» Міністерства юстиції України.
Ключові факти
- Ощадбанк провів аукціон за право укласти з ним договір фінансового лізингу готелю Ramada і бізнес-центру «Європа», що розташовані на Столичному шосе, 103 у Києві.
- Переможець запропонував найвищий перший лізинговий платіж – 201 млн грн, у 20 разів більше за стартову ціну – 10 млн грн (без урахування ПДВ).
- Дані про переможця не розкриті на сайті «СЕТАМ». Він має сплатити Ощадбанку перший платіж до 3 вересня 2025-го, йдеться у протоколі торгів.
- У торгах було п’ять учасників. Ще три подавали заявки на участь, але не сплатили гарантійний внесок, тому їхні заявки були відхилені. Торги тривали з 9-ї ранку і завершилися опівночі.
- За умовами аукціону, переможець отримає право укласти з Ощадбанком договір фінансового лізингу на 120 місяців, тобто 10 років. Після повного розрахунку за договором фінансового лізингу переможець отримає право власності на нерухомість – готель і бізнес-центр загальною площею понад 39 500 кв. м. Лот також включає дворівневу автостоянку площею 17 500 кв. м.
- З 24-го місяця (тобто з другого року) від дати укладення договору фінансового лізингу переможець має щомісячно відшкодовувати частину вартості об’єкта, які становитимуть від 1 млн грн до 13 млн грн на місяць. Загальна вартість нерухомості – 797,7 млн грн.
- На суму фактичного залишку заборгованості з відшкодування вартості нерухомості нараховуються 8,59% річних – винагорода лізингодавцю, яку платить переможець торгів.
Контекст
Ощадбанк отримав нерухомість на Столичному шосе у 2017 році. Тоді в межах фінансової реструктуризації компанії «Нітеко» Антимонопольний комітет України дозволив банку взяти під контроль активи двох компаній – «Нітеко» і «Будівельні технології». Їх контролював російський бізнесмен з литовським громадянством Дмитро Буряк, писало NV.
Вперше Ощадбанк виставив активи на продаж у 2017-му. Тоді він намагався продати право вимоги за кредитними договорами, де заставами були ТРЦ «Атмосфера» і готель Ramada Encore Kyiv, за 1,9 млрд грн. Аукціон не відбувся.
Чотири рази нерухомість виставляли на торги на майданчику OpenMarket ДП «Сетам» у 2024 році. Рік тому умови були інші.
Стартова ціна у березні 2024-го, коли виставляли на продаж лот, який складався з нерухомості (готель, офісний центр, ТРЦ, земельні ділянки) та права вимоги за кредитом, була 1,7 млрд грн. Торги не відбулися через несплату учасниками гарантійного внеску.
Торги у грудні 2024 року вже на право фінансового лізингу готелю, офісного центру, ТРЦ та інших обʼєктів, вартість яких оцінювали в 1 млрд грн, не відбулися через відсутність учасників.
