Команда Формулы-1 McLaren Racing Ltd, которая сейчас лидирует в чемпионате, будет оценена более чем в 3 млрд фунтов стерлингов ($4,1 млрд) в сделке по продаже доли. Об этом 1 сентября пишет Bloomberg со ссылкой на два источника. В 2020 году оценка команды составляла £560 млн.

Подробности

Владельцы McLaren Group Limited – суверенный фонд Бахрейна Mumtalakat и CYVN Holdings из Абу-Даби – получат полный контроль над гоночной командой, пишет издание.

Они выкупят 30% доли, которые принадлежат MSP Sports Capital и другим миноритарным акционерам, инвестировавшим в McLaren в 2020 году по оценке в £560 млн. Ранее Bloomberg сообщал, что наследник Walmart Inc. Роб Уолтон также был инвестором в этом раунде.

Контекст

Это последняя высокая оценка команды Формулы-1 на фоне роста интереса к спорту со стороны болельщиков и инвесторов. Команда Aston Martin ведет переговоры об оценке примерно £2,4 млрд в рамках своего последнего соглашения по продаже доли, хотя она значительно отстает от лидеров в турнирной таблице. Под руководством генерального директора Зака ​​Брауна McLaren Racing в прошлом году впервые за 26 лет выиграла командный чемпионат. Пилоты команды Оскар Пиастри и Ландо Норрис являются главными претендентами на победу в чемпионате пилотов для McLaren, что может стать первым таким достижением с 2008 года.

Хотя гоночная команда демонстрирует высокие результаты, производителю спортивных автомобилей премиум-класса, который входит в группу McLaren Automotive Ltd., еще предстоит преодолеть немало трудностей.

CYVN стремится преодолеть многолетние убытки этого финансово ограниченного производителя. В последние годы McLaren неоднократно обращался к акционерам за финансированием, продал часть своей коллекции исторических автомобилей, лишился подразделения передовых технологий и завершил сделку по продаже и обратной аренде своей штаб-квартиры в Окинге.