Команда Формули-1 McLaren Racing Ltd, яка наразі лідирує в чемпіонаті, буде оцінена в понад 3 млрд фунтів стерлінгів ($4,1 млрд) в угоді з продажу частки. Про це 1 вересня пише Bloomberg із посиланням на два джерела. У 2020 році оцінка команди становила £560 млн.

Деталі

Власники McLaren Group Limited – суверенний фонд Бахрейну Mumtalakat та CYVN Holdings з Абу-Дабі – отримають повний контроль над гоночною командою, пише видання.

Вони викуплять 30% частки, що належать MSP Sports Capital та іншим міноритарним акціонерам, які інвестували в McLaren у 2020 році за оцінкою в £560 млн. Раніше Bloomberg повідомляв, що спадкоємець Walmart Inc. Роб Волтон також був інвестором у цьому раунді.

Контекст

Це остання висока оцінка команди Формули-1 на тлі зростання інтересу до спорту з боку вболівальників та інвесторів. Команда Aston Martin веде переговори про оцінку в приблизно £2,4 млрд в рамках своєї останньої угоди з продажу частки, хоча вона значно відстає від лідерів у турнірній таблиці. Під керівництвом генерального директора Зака Брауна McLaren Racing минулого року вперше за 26 років виграла командний чемпіонат. Пілоти команди Оскар Піастрі та Ландо Норріс наразі є головними претендентами на перемогу в чемпіонаті пілотів для McLaren, що може стати першим таким досягненням з 2008 року.

Хоча гоночна команда демонструє високі результати, виробнику спортивних автомобілів преміум-класу McLaren Automotive Ltd., що входить до групи, ще належить подолати чимало труднощів.

CYVN прагне подолати багаторічні збитки цього фінансово обмеженого виробника. Останніми роками McLaren неодноразово звертався до акціонерів за фінансуванням, продав частину своєї колекції історичних автомобілів, позбувся підрозділу передових технологій і завершив угоду з продажу та зворотної оренди своєї штаб-квартири у Вокінгу.