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Бюджет $200 млн и Брэд Питт за рулем болида. Выходит фильм «Формула-1». Пять интересных фактов о самой ожидаемой премьере лета

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

5 хв читання

фільм Формула 1 /предоставлено Warner Bros. Pictures / Apple Original Films

Как создавался фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли? Forbes Ukraine собрал пять интересных фактов Фото предоставлено Warner Bros. Pictures / Apple Original Films

В июле 2023 года на трассу «Формулы-1» в британском Сильверстоуне вышли 11 команд вместо традиционных десяти. Позиции в конце стартовой решетки заняли актеры Брэд Питт и Дамсон Идрис. Они играют пилотов вымышленной команды APXGP в фильме Apple «Формула-1». Организаторы чемпионата дали создателям беспрецедентный доступ к миру автогонок. Лента выходит в украинский прокат 26 июня. Что следует о ней знать?

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Глава гоночной команды APXGP Рубен Сервантес (Хавьер Бардем) в отчаянии: его пилоты – последние в рейтинге «Формулы-1», и совет директоров требует лучших результатов. На кону – право управлять командой. Спасти приятеля соглашается ветеран «Формулы-1» Сонни Гейз в исполнении Брэда Питта. После 30-летней карьерной паузы он возвращается в высший эшелон гонки, чтобы усилить напарника-новичка. Но сработаться с новым членом APXGP оказывается непросто.

Спортивную драму «Формула-1» снял режиссер Джозеф Косински по сценарию Эрена Крюгера – оба ранее работали над фильмом «Топ Ган: Меверик», ставшим самой кассовой лентой 2022 года с бокс-офисом $1,5 млрд.

Наряду с мировыми кинозвездами на съемочной площадке «Формулы-1» оказались ведущие пилоты, а сопродюсером фильма выступил семикратный чемпион мира Льюис Гамильтон.

«Гонки выглядят потрясающе реалистично», – говорится в рецензии на фильм издания New York Post. Variety называет ленту «адреналиновым кайфом», а Rolling Stone – образцовым блокбастером.

Как создавалась «Формула-1»? Forbes Ukraine собрал пять интересных фактов из материалов, предоставленных дистрибьютором фильма «Киномания».

Трейлер к фильму «Формула-1». Источник: Warner Bros. Pictures Ukraine

Для роли Брэд Питт научился руководить болидом

Исполнители главных ролей Брэд Питт и Дамсон Идрис месяцами учились управлять гоночными автомобилями. Они начали подготовку на спорткарах, а затем тренировались на болидах «Формулы-3» и «Формулы-2».

«Когда зритель видит Питта за рулем – это не актерская игра, – рассказывал режиссер ленты Косински. – Он действительно сосредоточен на том, чтобы удерживать машину на трассе».

Фитнес-тестирование актеров было приближено к стандартам F1. «С Брэдом и Дамсоном нам нужно было ускорить процесс [адаптацию тела к нагрузкам], на который обычно уходят годы», – отмечает тренер актеров Барри Сигрист, работавший с гоночной командой Haas.

В 2023 году Питт и Идрис появились на Гран-при в Сильверстоуне, где действие фильма впервые пересеклось с реальным сезоном «Формулы-1». На тот момент актеры уже прошли испытания на трассе – тренировались в Ле-Кастелле на юге Франции и на нескольких локациях в Великобритании, пишет GQ.

В Сильверстоуне актеры выехали на прогревочный круг вместе с Хэмилтоном и другими 19 гонщиками F1. У команды было около девяти минут, чтобы снять сцену перед началом гонки.

Брэд Питт Формула 1 /предоставлено Warner Bros. Pictures / Apple Original Films

Актеры Брэд Питт и Дамсон Идрис месяцами учились управлять гоночными автомобилями для съемок в фильме «Формула-1». Фото предоставлено Warner Bros. Pictures / Apple Original Films

Apple и Sony изобрели камеры специально для съемок «Формулы-1»

Благодаря специальным камерам в фильме «Топ Ган» Косински удалось «посадить» зрителей в кабину истребителя. Это стало одним из факторов успеха фильма, убежден режиссер. Он решил сделать то же с болидами в «Формуле-1».

Однако, если в истребитель можно поставить камеры весом 20–30 кг, то для болида важен каждый килограмм. Камеры должны быть легкими, маленькими и мобильными, но одновременно передавать изображение достаточное для IMAX. Кроме того, они должны были работать на дистанционном управлении из-за радиочастот и не терять сигнал на несколькокилометровом треке.

Вместе с компанией Sony фильммейкеры разработали камеры-сенсоры Carmen. На каждом болиде APXGP размещалось несколько таких устройств, которые могли вместе вести съемку в 15 положениях.

Кроме того, в партнерстве с «Формулой-1» и Apple создали камеры на базе компонентов iPhone, которые были встроены в болиды реальных пилотов F1 во время гонки. Эти кадры также вошли в фильм.

«Думаю, нам удалось снять что-то такое, чего не увидишь в телетрансляции», – говорит Косински.

фильм Формула 1 /предоставлено Warner Bros. Pictures / Apple Original Films

Съемки «Формулы-1» продолжались 18 месяцев на трех континентах и ​​в 14 реальных Гран-при. Фото предоставлено Warner Bros. Pictures / Apple Original Films

Автомобили для фильма разработали с компанией Mercedes

Автомобили APXGP, разработанные для фильма, способны разгоняться до 320 км/ч. Их помогла построить компания Mercedes, а куратором процесса стал руководитель гоночной команды Mercedes-AMG Тото Вольф. Он предложил фильммейкерам модифицировать болиды «Формулы-2» и предоставил доступ к своей инженерной команде.

Для фильма изготовили 12 машин: шесть для вождения и столько же для аварий. Корпуса камер разместили на днище болидов вместе с батареями и радиооборудованием.

В ходе съемок болиды APXGP ежедневно проезжали от 170 до 250 км в день – полноценную дистанцию ​​чемпионата. В общей сложности каждое авто преодолело более 9000 км гоночной дистанции.

фильм формула-1 интересные факты /предоставлено Warner Bros. Pictures / Apple Original Films

Автомобили вымышленной гоночной команды APXGP помогла построить компания Mercedes. Фото предоставлено Warner Bros. Pictures / Apple Original Films

Доступ за кулисы F1

Ключевой декорацией фильма стал гараж APXGP – инфраструктурный комплекс команды на автодроме, где хранят болиды и производят их техническое обслуживание. Декорации интегрировали в настоящий пит-лейн «Формулы-1». В Сильверстоуне команда APXGP разместилась между боксами Mercedes и Ferrari.

Съемочной группе дали доступ не только к «фасадной» части гаражей F1, которую видит мировая пресса, но и к «бэк-офису», куда не пускают конкурентов. В частности, фильммейкеры смогли побывать за кулисами гаражей Red Bull, McLaren, Aston Martin и Mercedes и воспроизвести их на съемочной площадке.

Формула-1 фильм /предоставлено Warner Bros. Pictures / Apple Original Films

Cопродюсером фильма «Формула-1» выступил семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Фото предоставлено Warner Bros. Pictures / Apple Original Films

Как создавалась штаб-квартира APXGP

Одна из главных локаций фильма – штаб-квартира команды APXGP. Ее создали на нескольких настоящих объектах. «Лицом» здания стал футуристичный центр McLaren, спроектированный английским архитектором Норманом Фостером. Производственный цех, показанный в фильме, принадлежит Mercedes, а аэродинамическая труба для тестирования болидов – команде Williams.

«Мы не копировали одну команду – мы собрали лучшее из всех», – говорит художник-постановщик фильма Марк Тилдсли.

формула 1 фильм /предоставлено Warner Bros. Pictures / Apple Original Films

Одна из главных локаций фильма – штаб-квартира команды APXGP. Фото предоставлено Warner Bros. Pictures / Apple Original Films

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