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Палата представителей США приняла законопроект Трампа о снижении налогов

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

2 хв читання

Палата представителей США с преимуществом в один голос (215 против 214) приняла законопроект президента Дональда Трампа, который снижает налоги, но сокращает социальные расходы и увеличивает государственный долг. Этот документ был одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters 22 мая.

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Подробности

  • Все демократы и двое республиканцев проголосовали против, один республиканец воздержался, а еще один пропустил голосование.
  • Законопроект предусматривает важные изменения для бизнеса: корпоративный налог снизят с 21% до 20%, а порог вычетов из налоговой базы для малого бизнеса США, связанных с коммерческой деятельностью и дивидендами, вырастет с 20% до 23%. Также вводится ускоренная амортизация инвестиций, которая уменьшает налоговую базу и для новых предприятий может достигать 100%. Однако обещанное Трампом снижение налога до 15% для промышленных компаний США так и не реализовали.
  • Для граждан оставят действующие вычеты, а максимальная ставка налога на доходы физических лиц не превысит 37%. Наибольшие изменения касаются федеральных вычетов по налогам штатов и муниципалитетов (SALT): их порог подняли с $10 000 до $40 000 в год. Это дорого обойдется федеральному бюджету и стало предметом сложных переговоров Трампа и спикера Палаты представителей Майка Джонсона с конгрессменами из богатых штатов.
  • В то же время Трамп выполнил обещания, не требующие больших затрат: отменил налоги на чаевые и сверхурочную работу, а также увеличил вычет для автокредитов и пожилых людей.
  • Дополнительно законопроект включает $175 млрд на усиление безопасности границ, в том числе строительство пограничных заграждений и наем новых работников, а также отмену системы «зеленых» кредитов.
  • По оценкам Конгрессионного бюджетного офиса, он прибавит $3,8 трлн в федеральный долг США, который уже составляет $36,2 трлн.
  • «Это, возможно, самый важный закон в истории нашей страны!» – написал Трамп в соцсетях.
  • Законопроект, который Трамп назвал «великим и прекрасным», теперь рассмотрит Сенат, контролируемый республиканцами, где его, вероятно, еще будут дорабатывать.

Контекст

Законопроект был принят, несмотря на тревоги относительно роста государственного долга США, который достиг 124% ВВП. Поэтому агентство Moodyʼs на прошлой неделе снизило кредитный рейтинг страны. У правительства США ежегодно бюджетный дефицит, поскольку ни одна администрация – ни республиканская, ни демократическая – не смогла сбалансировать доходы и расходы.

По данным Конгрессионного бюджетного офиса (CBO), в прошлом году на выплату процентов по долгу ушло 12,5% бюджета – больше, чем на оборону. Из-за старения населения расходы на здравоохранение и пенсии возрастут с 12,5% до 16,7% бюджета за 10 лет.

Инвесторы, озабоченные ухудшением финансов США и непредсказуемыми тарифами Трампа, активно продают американские активы. Это ослабило доллар более чем на 10% с января, а доходность 30-летних гособлигаций достигла пика с октября 2023 года. В четверг два из трех главных фондовых индексов США упали, в то время как Nasdaq немного вырос.

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