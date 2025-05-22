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Палата представників США ухвалила законопроєкт Трампа про зниження податків

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

2 хв читання

Палата представників США з перевагою в один голос (215 проти 214) ухвалила законопроєкт президента Дональда Трампа, який зменшує податки, але скорочує соціальні витрати та збільшує державний борг. Цей документ був однією з ключових передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Про це пише Reuters 22 травня.

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Деталі 

  • Усі демократи та двоє республіканців проголосували проти, один республіканець утримався, а ще один пропустив голосування. Спікер Палати Майк Джонсон, маючи більшість 220-212, вніс останні зміни, щоб задовольнити різні фракції республіканців. 
  • Законопроєкт передбачає важливі зміни для бізнесу: корпоративний податок знизять із 21% до 20%, а поріг вирахувань із податкової бази для малого бізнесу США, пов’язаних із комерційною діяльністю та дивідендами, зросте з 20% до 23%. Також запроваджується прискорена амортизація інвестицій, яка зменшує податкову базу, і для нових підприємств може сягати 100%. Однак обіцяне Трампом зниження податку до 15% для промислових компаній США так і не реалізували.
  • Для громадян залишать чинні вирахування, а максимальна ставка податку на доходи фізичних осіб не перевищить 37%. Найбільші зміни стосуються федеральних вирахувань за податками штатів і муніципалітетів (SALT): їхній ліміт підняли з $10 000 до $40 000 на рік. Це дорого коштуватиме федеральному бюджету і стало предметом складних переговорів Трампа та спікера Палати представників Майка Джонсона з конгресменами з багатих штатів. 
  • Водночас Трамп виконав обіцянки, які не потребують великих витрат: скасував податки на чайові та понаднормову роботу, а також збільшив вирахування для автокредитів і людей похилого віку.
  • Додатково законопроєкт включає $175 млрд на посилення безпеки кордонів, зокрема будівництво прикордонних загороджень і найм нових працівників, а також скасування системи «зелених» кредитів.
  • За оцінками Конгресійного бюджетного офісу, він додасть $3,8 трлн до федерального боргу США, який уже становить $36,2 трлн. 
  • «Це, можливо, найважливіший закон в історії нашої країни!» – написав Трамп у соцмережах. 
  • Законопроєкт, який Трамп назвав «великим і прекрасним», тепер розгляне Сенат, контрольований республіканцями, де його, ймовірно, ще доопрацьовуватимуть.

Контекст 

Законопроєкт ухвалили, попри тривоги щодо зростання державного боргу США, який сягнув 124% ВВП. Через це агенція Moody’s минулого тижня знизила кредитний рейтинг країни. Уряд США щороку має бюджетний дефіцит, адже жодна адміністрація – ні республіканська, ні демократична – не змогла збалансувати доходи та витрати. 

За даними Конгресійного бюджетного офісу (CBO), торік на виплату відсотків за боргом пішло 12,5% бюджету – більше, ніж на оборону. Через старіння населення витрати на охорону здоров’я та пенсії зростуть із 12,5% до 16,7% бюджету за 10 років. 

Інвестори, занепокоєні погіршенням фінансів США та непередбачуваними тарифами Трампа, активно продають американські активи. Це послабило долар на понад 10% від січня, а прибутковість 30-річних держоблігацій досягла піку з жовтня 2023 року. У четвер два з трьох головних фондових індексів США впали, тоді як Nasdaq трохи зріс. 

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