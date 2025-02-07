Дональд Трамп со второй попытки хочет упразднить налоговые льготы для крупных финансовых игроков. Чем он рискует

Президент США Дональд Трамп планирует упразднить налоговые привилегии, известные как carried interest, для инвестиционных и хедж-фондов. Этот вопрос давно вызывает споры в Вашингтоне, поскольку касается налогообложения крупных финансовых игроков. Если инициативу Трампа поддержит Конгресс, это может повлечь конфликт с влиятельными финансистами, пишет FT 7 февраля.

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Трамп поднял тему carried interest на встрече с лидерами Республиканской партии в Белом доме. Он предлагает ликвидировать налоговую лазейку, позволяющую руководителям инвестфондов и хедж-фондов платить налоги по пониженным ставкам.

на встрече с лидерами Республиканской партии в Белом доме. Он предлагает ликвидировать налоговую лазейку, позволяющую руководителям инвестфондов и хедж-фондов платить налоги по пониженным ставкам. Среди других инициатив Трампа – отмена налоговых льгот для владельцев спортивных команд и освобождение от налога на чаевые.

Республиканская партия традиционно защищала интересы крупного бизнеса, но сейчас ее позиция изменилась. Современные республиканцы меньше ориентируются на финансовые круги и больше поддерживают популистские инициативы, отмечает издание.

В то же время некоторые демократы также поддерживают идею Трампа. К примеру, сенатор-демократ Тэмми Болдуин заявила, что ее новый законопроект о ликвидации carried interest совпадает с предложением Трампа.

Финансовая индустрия уже готовится к борьбе с инициативой Трампа. Лоббисты частных инвестиционных фондов утверждают, что действующий налоговый режим стимулирует долгосрочные инвестиции, способствующие созданию рабочих мест.

Одним из компромиссных вариантов может стать не полная отмена льготы, а дальнейшее увеличение минимального срока удержания инвестиций (в настоящее время он составляет три года), пишет издание.

Контекст

Сейчас в США доходы от инвестиций в частный капитал облагаются налогом как долгосрочный капитальный доход по ставке 20%, тогда как обычные доходы облагаются налогом по ставке 37%. Это создает значительное финансовое преимущество для инвесторов.

Предыдущие попытки отменить carried interest неоднократно проваливались из-за сильного сопротивления бизнес-лобби и многих законодателей. В частности, в 2017 году Трамп уже пытался закрыть лазейку, но столкнулся с сопротивлением даже среди республиканцев.

Тогда администрация Трампа приняла Tax Cuts and Jobs Act, увеличивший минимальный срок удержания активов для получения налоговой льготы с одного до трех лет. Это означает, что управляющие фондами должны держать свои инвестиции не менее трех лет, чтобы воспользоваться пониженной ставкой налога. Однако полной отмены льготы не произошло.

Сторонники перемен считают, что carried interest позволяет миллиардерам избегать справедливого налогообложения, и его следует приравнять к обычному доходу.

Оппоненты (в частности, представители инвестиционной отрасли) утверждают, что повышение налогов на carried interest уменьшит стимулы для инвесторов вкладывать средства в стартапы и развивающиеся бизнесы.