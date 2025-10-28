PayPal заключила соглашение с OpenAI об интеграции своего цифрового кошелька в ChatGPT, чтобы пользователи могли оплачивать товары, найденные с помощью ИИ. Об этом 28 октября пишет CNBC со ссылкой на заявление компании. Акции PayPal взлетели на 13% на предрыночных торгах после новости.
- Соглашение, заключенное в конце недели, означает, что со следующего года обе стороны экосистемы PayPal смогут интегрироваться с ChatGPT: пользователи PayPal смогут покупать товары через платформу ИИ, а ее мерчанты – продавать на ней, размещая свой ассортимент, рассказал генеральный директор PayPal Алекс Крисс.
- Этот шаг делает PayPal одним из первых участников усилий OpenAI по расширению использования ChatGPT для электронной коммерции. Идея состоит в том, что более 700 млн еженедельных пользователей смогут полагаться на искусственный интеллект для поиска товаров, подобно личному шопперу-человеку.
- Компания также будет управлять маршрутизацией мерчантов, валидацией платежей и другими закулисными аспектами обработки платежей для продавцов PayPal в ChatGPT, поэтому отдельным мерчантам не придется регистрироваться в OpenAI, сообщила фирма.
- Крисс подчеркнул, что как потребители, так и мерчанты верифицированы финтех-компанией, что снижает риск мошенничества для обеих групп. Пользователи могут использовать средства со связанных банковских счетов или кредитных карт или с накопленных балансов для оплаты покупок и получат защиту, отслеживание посылок и разрешение споров.
- PayPal также сообщила, что расширяет использование корпоративных продуктов ИИ от OpenAI для своих сотрудников для ускорения циклов разработки продуктов.
В прошлом месяце OpenAI объявила, что пользователи могут покупать у мерчантов Shopify и Etsy, а две недели назад было заключено соглашение с Walmart по электронной коммерции.
PayPal стремится позиционировать себя как платежный фундамент для эпохи шопинга с агентным ИИ, недавно объявив соглашения с Google и компанией по искусственному интеллекту Perplexity.
