PayPal заключила соглашение с OpenAI об интеграции своего цифрового кошелька в ChatGPT, чтобы пользователи могли оплачивать товары, найденные с помощью ИИ. Об этом 28 октября пишет CNBC со ссылкой на заявление компании. Акции PayPal взлетели на 13% на предрыночных торгах после новости.

Подробности

Соглашение, заключенное в конце недели, означает, что со следующего года обе стороны экосистемы PayPal смогут интегрироваться с ChatGPT: пользователи PayPal смогут покупать товары через платформу ИИ, а ее мерчанты – продавать на ней, размещая свой ассортимент, рассказал генеральный директор PayPal Алекс Крисс.

Этот шаг делает PayPal одним из первых участников усилий OpenAI по расширению использования ChatGPT для электронной коммерции. Идея состоит в том, что более 700 млн еженедельных пользователей смогут полагаться на искусственный интеллект для поиска товаров, подобно личному шопперу-человеку.

Компания также будет управлять маршрутизацией мерчантов, валидацией платежей и другими закулисными аспектами обработки платежей для продавцов PayPal в ChatGPT, поэтому отдельным мерчантам не придется регистрироваться в OpenAI, сообщила фирма.

Крисс подчеркнул, что как потребители, так и мерчанты верифицированы финтех-компанией, что снижает риск мошенничества для обеих групп. Пользователи могут использовать средства со связанных банковских счетов или кредитных карт или с накопленных балансов для оплаты покупок и получат защиту, отслеживание посылок и разрешение споров.

PayPal также сообщила, что расширяет использование корпоративных продуктов ИИ от OpenAI для своих сотрудников для ускорения циклов разработки продуктов.

Контекст

В прошлом месяце OpenAI объявила, что пользователи могут покупать у мерчантов Shopify и Etsy, а две недели назад было заключено соглашение с Walmart по электронной коммерции.

PayPal стремится позиционировать себя как платежный фундамент для эпохи шопинга с агентным ИИ, недавно объявив соглашения с Google и компанией по искусственному интеллекту Perplexity.