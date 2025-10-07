OpenAI представила новую функцию ChatGPT с возможностью интеграции сторонних приложений. Это открывает путь к созданию персональных сервисов внутри чата. Компания одновременно развивает собственную экосистему – от ИИ-агентов и модели Codex до новой GPT-5. Главное из материала Wired
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
6 октября на конференции разработчиков в Сан-Франциско компания OpenAI представила новую функцию – возможность интегрировать сторонние приложения непосредственно в ChatGPT. Это откроет путь к созданию нового поколения интерактивных и персонализированных сервисов, с которыми пользователи смогут общаться напрямую, говорит CEO OpenAI Сэм Альтман. В то же время OpenAI запустила предварительную версию нового набора для разработчиков – Apps SDK, позволяющего создавать такие приложения внутри ChatGPT.
Во время презентации Альтман продемонстрировал, как работает эта интеграция. В чате появились приложения Spotify, Canva и Zillow, реагировавшие на запросы пользователя. Инженер OpenAI Алекси Христакис показал это на примере Canva, создав постеры для бизнеса по выгулу собак и презентацию для привлечения инвесторов.
Далее он попросил ChatGPT посоветовать город для расширения бизнеса – система предложила Питтсбург. Затем Христакис открыл приложение Zillow, чтобы просмотреть дома, которые продаются в этом городе, и отфильтровал результаты до трехкомнатных домов со двором.
В конце конференции Альтман анонсировал, что OpenAI работает над инструментами монетизации этих приложений и планирует внедрить систему мгновенной оплаты прямо внутри ChatGPT.
Чат-ориентированная система
Это не первая попытка OpenAI расширить возможности ChatGPT через приложения. Еще в 2023 году компания запустила идею создания собственных виджетов или кастомных GPT, а в январе 2024-го открыла GPT Store, где разработчики создали более 3 млн таких моделей. Однако формат не приобрел массовой популярности, поэтому инженеры OpenAI изменили подход и предложили более глубокую интеграцию сторонних сервисов.
Во время новой презентации OpenAI не раскрыла финансовые детали сотрудничества с партнерами, в частности с Canva, Spotify и Zillow, но именно объявление нового SDK свидетельствует о стратегическом смещении, пишет Wired. Теперь компания делает ставку на сотрудничество с крупными игроками и создание единой среды, в которой пользователь сможет оставаться внутри ChatGPT, не переходя между сайтами или отдельными приложениями.
OpenAI формирует собственную экосистему – чат-ориентированную операционную систему нового поколения. Компания изначально стремилась создать не просто чат-бот, а «суперассистента», говорит руководитель продукта ChatGPT Ник Терли. OpenAI продолжает экспериментировать с интерфейсами и сценариями использования, не ожидая, что люди полностью заменят другие сервисы ChatGPT, но компания видит в нем главную точку входа в цифровой мир, подытожил Терли.
Новые запуски OpenAI
OpenAI также укрепляет позиции как платформа для создания ИИ-агентов – инструментов, выполняющих задачи от имени пользователей. Для этого компания презентовала AgentKit – drag-and-drop-конструктор, позволяющий строить сложные агентные решения без глубоких технических знаний.
Это часть стратегии, направленной на привлечение разработчиков и превращение ChatGPT в экосистему, где ИИ действует не только как собеседник, но и как полноценный цифровой ассистент.
Параллельно OpenAI расширяет возможности программистов.
Модель Codex, специально оптимизированная для написания кода, стала доступна к широкому использованию, а также получила новые инструменты – SDK, интеграцию со Slack для редактирования кода через сообщения и аналитику для компаний. Так OpenAI конкурирует с Google, Anthropic и Amazon, а также отвечает на вызов от Meta и DeepSeek, делающих ставку на открытые модели, доступные для свободной доработки.
В ответ на эту конкуренцию OpenAI в августе 2025 года запустила свою первую open-source-модель за несколько лет – GPT-OSS, а также открыла через API новую флагманскую GPT-5. В сентябре 2025 года компания обновила движок для разработчиков, стремясь удержать технологическое преимущество. OpenAI также активно развивает инфраструктуру. Компания заключила соглашение с AMD на приобретение чипов мощностью 6 гигаватт и может получить долю в 10% у производителя.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.