OpenAI представила новую функцию ChatGPT с возможностью интеграции сторонних приложений. Это открывает путь к созданию персональных сервисов внутри чата. Компания одновременно развивает собственную экосистему – от ИИ-агентов и модели Codex до новой GPT-5 . Главное из материала Wired

6 октября на конференции разработчиков в Сан-Франциско компания OpenAI представила новую функцию – возможность интегрировать сторонние приложения непосредственно в ChatGPT. Это откроет путь к созданию нового поколения интерактивных и персонализированных сервисов, с которыми пользователи смогут общаться напрямую, говорит CEO OpenAI Сэм Альтман. В то же время OpenAI запустила предварительную версию нового набора для разработчиков – Apps SDK, позволяющего создавать такие приложения внутри ChatGPT.

Во время презентации Альтман продемонстрировал, как работает эта интеграция. В чате появились приложения Spotify, Canva и Zillow, реагировавшие на запросы пользователя. Инженер OpenAI Алекси Христакис показал это на примере Canva, создав постеры для бизнеса по выгулу собак и презентацию для привлечения инвесторов.

Далее он попросил ChatGPT посоветовать город для расширения бизнеса – система предложила Питтсбург. Затем Христакис открыл приложение Zillow, чтобы просмотреть дома, которые продаются в этом городе, и отфильтровал результаты до трехкомнатных домов со двором.

В конце конференции Альтман анонсировал, что OpenAI работает над инструментами монетизации этих приложений и планирует внедрить систему мгновенной оплаты прямо внутри ChatGPT.

Чат-ориентированная система

Это не первая попытка OpenAI расширить возможности ChatGPT через приложения. Еще в 2023 году компания запустила идею создания собственных виджетов или кастомных GPT, а в январе 2024-го открыла GPT Store, где разработчики создали более 3 млн таких моделей. Однако формат не приобрел массовой популярности, поэтому инженеры OpenAI изменили подход и предложили более глубокую интеграцию сторонних сервисов.

Во время новой презентации OpenAI не раскрыла финансовые детали сотрудничества с партнерами, в частности с Canva, Spotify и Zillow, но именно объявление нового SDK свидетельствует о стратегическом смещении, пишет Wired. Теперь компания делает ставку на сотрудничество с крупными игроками и создание единой среды, в которой пользователь сможет оставаться внутри ChatGPT, не переходя между сайтами или отдельными приложениями.

OpenAI формирует собственную экосистему – чат-ориентированную операционную систему нового поколения. Компания изначально стремилась создать не просто чат-бот, а «суперассистента», говорит руководитель продукта ChatGPT Ник Терли. OpenAI продолжает экспериментировать с интерфейсами и сценариями использования, не ожидая, что люди полностью заменят другие сервисы ChatGPT, но компания видит в нем главную точку входа в цифровой мир, подытожил Терли.

В 2023 году OpenAI запустила идею создания собственных виджетов или кастомных GPT, но только через два года компания добралась до интеграции приложений. Фото Getty Images

Новые запуски OpenAI

OpenAI также укрепляет позиции как платформа для создания ИИ-агентов – инструментов, выполняющих задачи от имени пользователей. Для этого компания презентовала AgentKit – drag-and-drop-конструктор, позволяющий строить сложные агентные решения без глубоких технических знаний.

Это часть стратегии, направленной на привлечение разработчиков и превращение ChatGPT в экосистему, где ИИ действует не только как собеседник, но и как полноценный цифровой ассистент.

Параллельно OpenAI расширяет возможности программистов.

Модель Codex, специально оптимизированная для написания кода, стала доступна к широкому использованию, а также получила новые инструменты – SDK, интеграцию со Slack для редактирования кода через сообщения и аналитику для компаний. Так OpenAI конкурирует с Google, Anthropic и Amazon, а также отвечает на вызов от Meta и DeepSeek, делающих ставку на открытые модели, доступные для свободной доработки.

Глава правления и гендиректор Advanced Micro Devices Inc. (AMD) Лиза Су и президент и соучредитель OpenAI Inc. Грег Брокман заключили соглашение на приобретение чипов мощностью 6 гигаватт. Фото Getty Images

В ответ на эту конкуренцию OpenAI в августе 2025 года запустила свою первую open-source-модель за несколько лет – GPT-OSS, а также открыла через API новую флагманскую GPT-5. В сентябре 2025 года компания обновила движок для разработчиков, стремясь удержать технологическое преимущество. OpenAI также активно развивает инфраструктуру. Компания заключила соглашение с AMD на приобретение чипов мощностью 6 гигаватт и может получить долю в 10% у производителя.