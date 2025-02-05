Переговоры с Путиным, потери, НАТО и выборы. Главное из интервью Владимира Зеленского журналисту Пирсу Моргану

Президент Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, если это позволит добиться мира. Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. О потерях на фронте, вступлении в НАТО и возможности выборов во время войны – Forbes Ukraine выбрал главное из 90-минутного разговора.
О переговорах с Путиным
- «Если это будет единственная конфигурация, в которой мы сможем достичь мира для украинцев и не терять людей, – конечно, мы пойдем на это», – подчеркнул Зеленский. По словам президента, его личное отношение к Путину не имеет значения. «Я считаю его врагом. И если честно, думаю, что и он меня считает врагом», – сказал Зеленский. Президент заявил, что Украина готова перейти к дипломатическому пути – за столом переговоров должна быть Европа, США, Украина и РФ.
О возвращении территорий
- Украина сейчас не может вернуть все территории и не может терять миллионы людей «ради результата, который может и не наступить», отметил президент. Зеленский считает, что страна не может «нарушить присягу, которую давали тем, кто отдал свою жизнь ради страны в этой войне». Также нельзя нарушать Конституцию и признавать оккупированные территории российскими, отметил президент.
О потерях
- По словам Зеленского, в войне погибли 45 100 человек и около 390 000 были ранены. «Есть люди, которые получили ранения, а затем вернулись на поле боя и снова были ранены. Поэтому количество ранений составляет 390 000. Такова ситуация, но количество раненых людей меньше», – сказал он. По поводу российских потерь, по словам Зеленского, РФ потеряла примерно 350 000 военных убитыми. Еще 50 000–70 000 числятся без вести пропавшими, а 600 000–700 000 получили ранения.
О положении на поле боя
- Украина в лучшем положении, чем в 2022 году, но ситуация на поле боя сложная, отметил президент. «Мы находимся в лучшем положении, чем в начале войны. Но мы находимся в сложном положении, потому что мы сражаемся не только против Путина, но мы воюем и за поддержку наших союзников, за поддержку себя. И я рад, что мы не потеряли эту поддержку», – сказал Зеленский.
О НАТО
- Президент заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может длиться много лет, и за это время возникает важный вопрос: как страна будет защищаться от российской угрозы? Он подчеркнул, что Запад может помочь ракетами для сдерживания, но они не гарантируют защиты от российских ядерных ударов. По его словам, возможны следующие варианты: возвращение Украине ядерного оружия, передача современных ракетных комплексов, финансирование миллионной армии и размещение контингентов партнеров в критических регионах для обеспечения стабильности. Зеленский подчеркнул, что без членства в НАТО Украине придется удерживать армию численностью не менее миллиона военных, поскольку даже нынешних 800 000 недостаточно для полного освобождения территорий. Это потребует колоссальных финансовых затрат на оборону, производство оружия, ПВО, беспилотников и других военных нужд. Обеспечить такое финансирование будет крайне сложно, поэтому, по его словам, вступление в НАТО является наиболее экономически выгодным решением.
О военной помощи от США
- Зеленский опроверг заявления о якобы полученных Украиной сотнях миллиардов от США, заявив, что такие суммы никогда не поступали. Он объяснил, что за три года войны Соединенные Штаты предоставили военную помощь на общую сумму $77 млрд, и это было оружие, а не деньги. При этом фактически Украина получила всего $46 млрд из этого пакета.
О выборах
- Зеленский подчеркнул, что всегда был открыт для проведения выборов, но во время войны это невозможно без внесения изменений в законодательство и Конституцию. Однако, кроме юридических аспектов, есть и важные человеческие вопросы: как будут голосовать военные, жители оккупированных территорий, миллионы уехавших за границу украинцев? По его словам, после завершения войны и отмены военного положения выборы непременно состоятся, ведь Украина защищает демократию.
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