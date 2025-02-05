Переговоры с Путиным, потери, НАТО и выборы. Главное из интервью Владимира Зеленского журналисту Пирсу Моргану

Президент Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, если это позволит добиться мира. Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. О потерях на фронте, вступлении в НАТО и возможности выборов во время войны – Forbes Ukraine выбрал главное из 90-минутного разговора.