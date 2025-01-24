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Путин готов обсудить с Трампом цены на нефть и прокомментировал возможность прямых переговоров с Зеленским

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Слишком низкие или слишком высокие цены на нефть могут быть вредны как для России, так и для США, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью государственному телеканалу «Россия» 24 января, комментируя заявление Дональда Трампа по поводу снижения цен. Он заявил, что готов обсудить этот вопрос на встрече с президентом США. По мирным переговорам с президентом Владимиром Зеленским он сказал, что в Украине действует запрет на прямые переговоры с ним.

Подробности

  • Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией США, повторил в очередной раз Путин. «С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, но в то же время прагматичные отношения, доверительные, я бы сказал. И я не могу не согласиться с ним в том, что будь он президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то может быть и не было того кризиса в Украине, который возник в 2022 году», – сказал Путин.
  • Президентам «лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России», сказал глава Кремля.
  • По его словам, США, как и Россия, являются одними из самых крупных не только производителей, но и потребителей нефти в мире, поэтому слишком низкие или слишком высокие цены на нефть якобы «вредны для обеих стран». «Это значит, что как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены – плохо, потому что производить нужно внутри страны, используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны. И очень низкие цены тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний», – добавил он.
  • По его мнению, странам есть что обсудить, в частности, и другие энергетические вопросы, «которые могут быть взаимно интересны». «Сомневаюсь, что господин Трамп, даже если мы слышим о возможности дополнительных санкций против России, примет решения, которые могут нанести ущерб экономике самих США», – пояснил он.
  • Относительно переговоров о завершении войны в Украине Путин заявил, что «готов» к ним, но заявил, что президент Владимир Зеленский ввел запрет на переговоры с ним. «Если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными, а значит, и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными», – сказал Путин.
  • Он заявил, что международные партнеры должны заставить Зеленского упразднить указ о запрете переговоров.

Контекст

Украина отказывается от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, говорится в решении СНБО от 30 сентября 2022 года. Оно констатировало невозможность проведения переговоров с Путиным и предусматривало осуществление мер по усилению обороноспособности Украины.

15 января 2025 года министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что Украина не отказывалась от принципа не вести переговоры лично с президентом России Владимиром Путиным, соответствующее решение СНБО еще в силе. На уточняющий вопрос, насколько жесткая эта позиция Киева, он ответил: «По состоянию на сегодняшний день это решение СНБО действует».

Советники Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы, сообщили ранее источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.

22 января Трамп заявил, что введет высокие налоги, санкции и пошлины на все, что Россия продает Соединенным Штатам, если президент РФ Владимир Путин не заключит мирное соглашение с Украиной. 23 января президент США заявил участникам Всемирного экономического форума в Давосе, что попросит Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. По его словам, если цена рухнет, конфликт между Россией и Украиной завершится немедленно.

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