Переговори з Путіним, втрати, НАТО та вибори. Головне з інтервʼю Володимира Зеленського журналісту Пірсу Моргану

Президент Володимир Зеленський готовий сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним, якщо це дозволить досягнути миру. Про це він сказав у інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану. Про втрати на фронті, вступ до НАТО і можливість виборів під час війни – Forbes Ukraine вибрав головне з 90-хвилинної розмови.
Про переговори з Путіним
- «Якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми зможемо досягти миру для українців та не втрачати людей, – звісно, ми підемо на це», – наголосив Зеленський. За словами президента, його особисте ставлення до Путіна не має значення. «Я вважаю його ворогом. І, якщо чесно, думаю, що і він мене вважає ворогом», – сказав Зеленський. Президент заявив, що Україна готова перейти до дипломатичного шляху – за столом переговорів має бути Європа, США, Україна та РФ.
Про повернення територій
- Україна зараз не може повернути всі території і не може втрачати мільйони людей «заради результату, який може й не настати», зазначив президент. Зеленський вважає, що країна не може «порушити присягу, яку давали тим, хто віддав своє життя заради країни в цій війні». Також не можна порушувати Конституцію та визнавати окуповані території російськими, зазначив президент.
Про втрати
- За словами Зеленського, у війні загинули 45 100 людей і близько 390 000 були поранені. «Є люди, які отримали поранення, а потім повернулися на поле бою і знову були поранені. Тому кількість поранень становить 390 000. Така ситуація, але кількість поранених людей менша», – сказав він. Щодо російських втрат, за словами Зеленського, РФ втратила приблизно 350 000 військових вбитими. Ще 50 000–70 000 вважаються безвісти зниклими, а 600 000–700 000 отримали поранення.
Про становище на полі бою
- Україна в кращому становищі, ніж у 2022 році, але ситуація на полі бою складна, зазначив президент. «Ми перебуваємо в кращому становищі, ніж на початку війни. Але ми перебуваємо в складному становищі, тому що ми воюємо не тільки проти Путіна, але ми воюємо й за підтримку наших союзників, за підтримку себе. І я радий, що ми не втратили цю підтримку», – сказав Зеленський.
Про НАТО
- Президент заявив, що процес вступу України до НАТО може тривати багато років, і за цей час постає важливе питання: як країна буде захищатися від російської загрози? Він наголосив, що Захід може допомогти ракетами для стримування, але вони не гарантують захисту від російських ядерних ударів. Тому, за його словами, можливі такі варіанти: повернення Україні ядерної зброї, передача сучасних ракетних комплексів, фінансування мільйонної армії та розміщення контингентів партнерів у критичних регіонах для забезпечення стабільності. Зеленський наголосив, що без членства в НАТО Україні доведеться утримувати армію чисельністю не менше мільйона військових, оскільки навіть нинішніх 800 000 недостатньо для повного звільнення територій. Це потребуватиме колосальних фінансових витрат на оборону, виробництво зброї, ППО, безпілотники та інші військові потреби. Забезпечити таке фінансування буде вкрай складно, тому, за його словами, вступ до НАТО є найбільш економічно вигідним рішенням.
Про військову допомогу від США
- Зеленський спростував заяви про нібито отримані Україною «сотні мільярдів» від США, заявивши, що такі суми ніколи не надходили. Він пояснив, що за три роки війни Сполучені Штати надали військову допомогу на загальну суму $77 млрд, і це була зброя, а не гроші. При цьому фактично Україна отримала лише $46 млрд із цього пакету.
Про вибори
- Зеленський наголосив, що завжди був відкритий до проведення виборів, але під час війни це неможливо без внесення змін до законодавства та Конституції. Проте, крім юридичних аспектів, є й важливі людські питання: як голосуватимуть військові, мешканці окупованих територій, мільйони українців, які виїхали за кордон? За його словами, після завершення війни та скасування воєнного стану вибори неодмінно відбудуться, адже Україна захищає демократію.
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