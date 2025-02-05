Переговори з Путіним, втрати, НАТО та вибори. Головне з інтервʼю Володимира Зеленського журналісту Пірсу Моргану

Президент Володимир Зеленський готовий сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним, якщо це дозволить досягнути миру. Про це він сказав у інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану. Про втрати на фронті, вступ до НАТО і можливість виборів під час війни – Forbes Ukraine вибрав головне з 90-хвилинної розмови.