Первую выплату «Национального кэшбека» украинцы получат с 22 по 31 октября

С 22 по 31 октября украинцы получат первую выплату «Национального кэшбека». Государство перечислит им суммарно 37,2 млн грн, накопленные за покупки в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики 18 октября.

Подробности

Денежные средства будут начислены тем гражданам, которые имели покупки украинских товаров и сумма кэшбека составляла более 2 грн за сентябрь. По результатам сентября таких потребителей оказалось 646 378. У других либо не было начислений, либо они составляли менее 2 грн.

Условием выплаты кэшбека является активация карты для выплат в «Дії». Кто сделал это, получит накопленный за сентябрь кэшбек в октябре. Кто не активировал в «Дії» свою карту для выплат, а таких потребителей более 300 000 по состоянию на конец сентября, должен это сделать. Средства им выплатят в ноябре.

Полученный кэшбек не подлежит налогообложению. Соответствующий закон принят Верховной Радой. Для государственных служащих, работников органов местного самоуправления и других граждан, обязанных подавать ежегодные декларации о финансовом состоянии, НАПК выпустило разъяснение.

Выплата кэшбека производится ежемесячно, с 20 числа следующего месяца за предыдущий. То есть в конце октября потребители получат кэшбек, накопленный за сентябрь, в конце ноября – за октябрь.

Контекст

20 августа Кабмин утвердил порядок предоставления денежной помощи «Национальный кэшбек», который должен стать частью крупной правительственной кампании «Сделано в Украине».

Вырученные за участие в программе «Национальный кэшбек» средства можно будет потратить на услуги – коммуналку, транспорт, лечение, мобильную связь, спорт, кино и прочее. Также их можно будет задонатить на ВСУ или купить военные облигации.

Снять наличные со счета, куда начисляют средства за кэшбек, будет невозможно. Использовать средства от кэшбека, начисленные в 2024 году, можно будет до 31 января 2025-го.

Украинцы могут самостоятельно проверить, участвует ли тот или иной товар в программе «Национальный кэшбек». В приложении «Дія» появилась функция сканирования штрихкодов товаров.