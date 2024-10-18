Першу виплату «Національного кешбеку» українці отримають з 22 по 31 жовтня

З 22 по 31 жовтня українці отримають першу виплату «Національного кешбеку». Держава перерахує їм сумарно 37,2 млн грн, накопичені за покупки в вересні. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки 18 жовтня.

Деталі

Кошти будуть нараховані тим громадянам, які мали покупки українських товарів і сума кешбеку становила понад 2 грн за вересень. За результатами вересня таких споживачів виявилося 646 378. У інших або не було нарахувань, або вони становили менш як 2 грн.

Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат у «Дії». Хто зробив це, отримає накопичений за вересень кешбек у жовтні. Хто не активував у «Дії» свою картку для виплат, а таких споживачів понад 300 000 станом на кінець вересня, має це зробити. Кошти їм виплатять у листопаді.

Отриманий кешбек не підлягатиме оподаткуванню. Відповідний закон прийнятий Верховною Радою. Для державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування та інших громадян, хто зобов’язаний подавати щорічні декларації про фінансовий стан, НАЗК випустило роз’яснення.

Виплата кешбеку відбувається щомісячно, з 20 числа наступного місяця за попередній. Тобто в кінці жовтня споживачі отримають кешбек, накопичений за вересень, у кінці листопада – за жовтень.

Контекст

20 серпня Кабмін затвердив порядок надання грошової допомоги «Національний кешбек», який має стати частиною великої урядової кампанії «Зроблено в Україні».

Отримані за участь у програмі «Національний кешбек» кошти можна буде витратити на послуги – комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно й інші. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ або купити військові облігації.

Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025-го.

Українці можуть самостійно перевірити, чи бере той чи інший товар участь у програмі «Національний кешбек». У застосунку «Дія» з’явилася функція сканування штрихкодів товарів.