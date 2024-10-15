«Национальный кешбэк». В «Дії» теперь можно проверить товар на участие в программе

Украинцы могут самостоятельно проверить, участвует ли тот или иной товар в программе «Национальный кешбэк». В приложении «Дія» появилась функция сканирования штрихкодов товаров. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Минэкономики.

Подробности

Сканер поможет покупателю определить, получит ли он при покупке товара кешбэк от государства в размере 10%, рассказала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Проверка через «Дію» проинформирует, украинский ли это товар и участвует ли в программе «Национальный кешбэк»; либо товар не участвует в программе, хоть и является украинским; или товар произведен не в Украине.

Контекст

20 августа Кабмин утвердил порядок предоставления денежной помощи «Национальный кешбэк», который должен стать частью большой правительственной кампании «Сделано в Украине».

Вырученные средства можно будет потратить на услуги: медицинские, коммунальные, спорт, кино, билеты на поезд и другие. Либо задонатить ВСУ или купить военные облигации. Максимальный объем кешбэка – 3000 грн в месяц.

Кешбэк будет предоставляться на товары украинского производства, в том числе лекарства и медицинские изделия. Кешбэк не будет начисляться на подакцизные товары.

Участие покупателей, производителей, продавцов и банков в программе добровольно, и есть ли кешбэк на конкретный товар в конкретном магазине, покупателя будет информировать магазин. Это также можно будет проверить на сайте программы.

Официально к программе «Национальный кешбэк» присоединились ритейлеры «АТБ-маркет», «Сильпо», Novus, Varus и «Auchan Украина». Эти торговые сети обслуживают более 5 млн украинцев в день.

За время действия программы «Национальный кешбэк» 1,18 млн украинцев видят начисленный кешбэк. За это время им насчитали 90 млн грн кешбэка за приобретение товаров украинского производства. К программе присоединились 1,9 млн украинцев, которые оформили 2,1 млн карт. Более 1,1 млн пользователей активировали в «Дії» карты для выплат.

«Национальный кешбэк» от государства доступен уже на 267 000 украинских товаров от 1352 местных производителей.