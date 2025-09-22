Компания Pfizer договорилась о приобретении разработчика препаратов для похудения Metsera за $7,3 млрд, говорится в сообщении компании от 22 сентября. Благодаря приобретению Pfizer возвращается на рынок препаратов для лечения ожирения, добавляя в свой портфель четыре программы на клинической стадии, включая пероральные и инъекционные.

Подробности

Pfizer оплатит $47,5 за акцию Metsera наличными после закрытия сделки, составляющей примерно $4,9 млрд, или премию в 43% к цене закрытия акций Metsera в пятницу ($33,32).

Сделка предусматривает условное право на дополнительные выплаты до $22,5 за акцию за достижение трех этапов: $5 за акцию после начала фазы 3 испытаний комбинации MET-097i+MET-233i, $7 за акцию после одобрения FDA для монотерапии MET-097i с месячным дозированием и $10,5 за акцию после одобрения FDA для комбинации MET-097i+MET-233i.

Ожидается, что сделка завершится в четвертом квартале 2025 года при условии получения регуляторных разрешений и одобрения акционеров Metsera.

Приобретение добавляет в портфель Pfizer четыре клинические программы: MET-097i (инъекционный агонист GLP-1 с недельной и месячной дозировкой на второй фазе), MET-233i (месячный аналог амилина на первой фазе, тестируемый отдельно и в комбинации с MET-097i), два пероральных кандидата GLP-1, которые вскоре начнут испытания, и доклинические программы гормонов, стимулируемых питательными веществами.

Предварительные результаты MET-233i, представленные 17 сентября на конференции EASD, указывают на потенциально самый лучший профиль в классе. Эти программы направлены на уменьшение количества инъекций, улучшение эффективности и переносимости.

Контекст

Ранее в этом году Pfizer прекратила разработку препарата дануглепрона из-за риска поражения печени. Генеральный директор Альберт Бурла отметил, что приобретение Metsera соответствует стратегии компании сосредотачиваться на ключевых терапевтических направлениях, помогая удовлетворить неудовлетворенные потребности в лечении ожирения. Рынок препаратов для похудения преуспевает благодаря успеху инъекционных Wegovy (Novo Nordisk) и Zepbound (Eli Lilly), но компании активно разрабатывают пероральные препараты, которые дешевле в производстве и более удобны для пациентов.